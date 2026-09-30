Атака БПЛА на Киевскую область: поврежден супермаркет, возник пожар

Работа спасателей во время пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Утром 30 сентября в Обуховском районе Киевской области в результате атаки вражеского БПЛА было повреждено здание супермаркета, после чего там возник пожар. На место направили бригады скорой медицинской помощи; по предварительным данным, могут быть пострадавшие.

Об этом сообщил Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Сообщение Ткаченко об атаке. Скриншот: Ткаченко/Telegram

Что известно об атаке на Киевскую область

На данный момент точное количество пострадавших и степень повреждения здания не уточняются. Обстоятельства происшествия устанавливают соответствующие службы.

Последствия ночной атаки на Киев

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что российская атака на Киев, длившаяся с вечера 29 по ночь 30 сентября, унесла жизни двух человек, ещё четверо получили ранения. Вражеские обстрелы привели к масштабным разрушениям и пожарам в четырех районах столицы. Огонь охватил частные дома, складские помещения и открытые территории.

Также Новини.LIVE писали о том, что в Киеве необходимо увеличить количество комиссий, фиксирующих повреждения после российских ударов. Председатель профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк заявила, что ежедневно получает обращения по поводу того, что специалисты не успевают выезжать на места попаданий.