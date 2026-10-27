Люди на остановках. Фото иллюстративное: village.com.ua

В Киевской области определят наиболее загруженные остановки общественного транспорта, вблизи которых нет доступных укрытий. По результатам оценки власти планируют выбрать приоритетные места для возможной установки модульных защитных сооружений.

Об этом сообщил Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Где в Киевской области могут появиться модульные укрытия

Вопрос защитных сооружений обсудили на заседании Совета обороны Киевской области, которое состоялось с участием военного командования, правоохранителей и глав районов. По словам Ткаченко, во время встречи также обсудили защиту критически важной инфраструктуры и укрепление обороноспособности области. Часть вопросов не разглашается из соображений безопасности.

Пост Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Районам и громадам поручили в течение недели подготовить перечень остановок, где укрытия наиболее необходимы. В дальнейшем на его основе определят приоритетные локации и проработают возможность установки модульных сооружений.

Ткаченко подчеркнул, что в условиях ограниченных ресурсов важно определять места для укрытий на основе данных о потребностях людей, а не наугад.

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"То есть устанавливать укрытия в первую очередь там, где они действительно больше всего нужны людям", — отметил он.

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