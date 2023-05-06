На Київщині поліцейські виявили у водія вантаж невідомого походження

Патрульні поліцейські Києва. Фото: поліція Києва

У п'ятницю, 5 травня, у селі Чайки Київської області патрульні виявили у водія вантаж невідомого походження. Вантажний відсік мікроавтобуса заповнений різними відрізками кабелю.

Про це повідомили в патрульній поліції Київської області.

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Що відомо

"Вчора, близько 10-ї години, на 19 км автодороги Київ — Чоп інспектори зупинили мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Під час поверхневої перевірки транспортного засобу патрульні виявили, що вантажний відсік мікроавтобуса заповнений різними відрізками кабелю", — розповіли патрульні.

Водій авто, в якого виявили цілий багажник кабелю. Фото: патрульна поліція Київської області

Зазначається, що 46-річний водій не міг пояснити походження цього кабелю, а також не мав жодних супровідних документів на вантаж.

Для встановлення всіх обставин цієї справи охоронці порядку викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, на Київщині поліція викрила шахраїв, які продавали неіснуючі генератори. Шахраї ошукали 13 громадян та заволоділи майже 600 тисячами гривень.