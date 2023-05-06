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В Киевской области полицейские обнаружили у водителя груз неизвестного происхождения

6 мая 2023 15:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киевской области полицейские обнаружили у водителя груз неизвестного происхождения
Патрульный полицейский Киев. Фото: полиция Киева
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 5 мая, в селе Чайки Киевской области патрульные обнаружили у водителя груз неизвестного происхождения. Грузовой отсек микроавтобуса заполнен разными отрезками кабеля.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.

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Что известно

"Вчера, около 10 часов, на 19 км автодороги Киев — Чоп инспекторы остановили микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Во время поверхностной проверки транспортного средства патрульные обнаружили, что грузовой отсек микроавтобуса заполнен разными отрезками кабеля", рассказали патрульные.

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Водитель авто, у которого обнаружили целый багажник кабеля. Фото: патрульная полиция Киевской области

Отмечается, что 46-летний водитель не мог объяснить происхождение кабеля, а также не имел никаких сопроводительных документов на груз.

Для установления всех обстоятельств этого дела стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Напомним, недавно в Киевской области полиция разоблачила мошенников, которые продавали несуществующие генераторы. Мошенники обманули 13 граждан и завладели почти 600 тысячами гривен.

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