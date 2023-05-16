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На Київщині поліція перевіряє інформацію про замінування закладів освіти

16 травня 2023 12:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Київщині поліція перевіряє інформацію про замінування закладів освіти
Поліцейські перевіряють інформацію про замінування шкіл у Києві. Фото: поліція Київщини
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Київській області поліцейські перевіряють інформацію щодо замінування навчальних закладів міста Обухів. Зранку 16 травня надійшло повідомлення про можливу небезпеку.

Про це повідомили в поліції Київщини.

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Мінування шкіл на Київщині

Правоохоронці розповіли, що сьогодні, 16 травня, до адміністрацій шкіл надійшло анонімне повідомлення про можливу небезпеку. 

"Усіх дітей та працівників освіти було негайно евакуйовано. Обстеження приміщень та навколишньої території триває", — йдеться у повідомленні. 

  • Поліцейські перевіряють інформацію про замінування шкіл у Києві. Фото: поліція Київщини
  • Поліцейські перевіряють інформацію про замінування шкіл у Києві. Фото: поліція Київщини
  • Поліцейські перевіряють інформацію про замінування шкіл у Києві. Фото: поліція Київщини
  • Поліцейські перевіряють інформацію про замінування шкіл у Києві. Фото: поліція Київщини
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Нагадаємо, нещодавно у Києві повідомили про підозру чоловіку, який заявляв про замінування торгового центру. Фігурант 15 березня повідомив про замінування ТРЦ "Ретровіль".

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