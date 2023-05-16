На Київщині поліція перевіряє інформацію про замінування закладів освіти

Поліцейські перевіряють інформацію про замінування шкіл у Києві. Фото: поліція Київщини

У Київській області поліцейські перевіряють інформацію щодо замінування навчальних закладів міста Обухів. Зранку 16 травня надійшло повідомлення про можливу небезпеку.

Про це повідомили в поліції Київщини.

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Правоохоронці розповіли, що сьогодні, 16 травня, до адміністрацій шкіл надійшло анонімне повідомлення про можливу небезпеку.

"Усіх дітей та працівників освіти було негайно евакуйовано. Обстеження приміщень та навколишньої території триває", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські перевіряють інформацію про замінування шкіл у Києві. Фото: поліція Київщини

Поліцейські перевіряють інформацію про замінування шкіл у Києві. Фото: поліція Київщини

Поліцейські перевіряють інформацію про замінування шкіл у Києві. Фото: поліція Київщини

Поліцейські перевіряють інформацію про замінування шкіл у Києві. Фото: поліція Київщини 1 / 4

Нагадаємо, нещодавно у Києві повідомили про підозру чоловіку, який заявляв про замінування торгового центру. Фігурант 15 березня повідомив про замінування ТРЦ "Ретровіль".