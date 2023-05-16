В Киевской области полиция проверяет информацию о заминировании учебных заведений
В Киевской области полицейские проверяют информацию о заминировании учебных заведений города Обухов. Утром 16 мая поступило сообщение о возможной опасности.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
Минирование школ в Киевской области
Правоохранители рассказали, что сегодня, 16 мая, в администрации школ поступило анонимное сообщение о возможной опасности.
"Все дети и работники образования были немедленно эвакуированы. Обследование помещений и окружающей территории продолжается", — говорится в сообщении.
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Полицейские проверяют информацию о заминировании школ в Киеве. Фото: полиция Киевщины
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Полицейские проверяют информацию о заминировании школ в Киеве. Фото: полиция Киевщины
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Полицейские проверяют информацию о заминировании школ в Киеве. Фото: полиция Киевщины
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Полицейские проверяют информацию о заминировании школ в Киеве. Фото: полиция Киевщины
Напомним, недавно в Киеве сообщили о подозрении мужчине, который заявлял о заминировании торгового центра. Фигурант 15 марта сообщил о заминировании ТРЦ "Ретровиль".