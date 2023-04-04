У Києві повідомили про підозру чоловіку, який заявляв про замінування ТРЦ "Ретровіль"
За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху (ч. 1 ст. 259 КК України). Фігурант 15 березня повідомив про замінування ТРЦ "Ретровіль".
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
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"За даними слідства, громадянин, який працює інкасатором, 15 березня 2023 повідомив по спецлінії "102" про підготовку вибуху у ТРЦ "Ретровіль". За результатами перевірки зазначеного повідомлення вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин у ТРЦ не виявлено", — йдеться у повідомленні.
Слідством встановили, що злочин було вчинено зловмисником з хуліганських мотивів. Чоловік обурився через безуспішні спроби влаштуватися на роботу до правоохоронних органів.
За клопотанням прокуратури судом до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою.
Наразі слідство триває.
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