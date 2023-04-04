У Києві повідомили про підозру чоловіку, який заявляв про замінування ТРЦ "Ретровіль"

ТРЦ "Ретровіль"

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху (ч. 1 ст. 259 КК України). Фігурант 15 березня повідомив про замінування ТРЦ "Ретровіль".

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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"За даними слідства, громадянин, який працює інкасатором, 15 березня 2023 повідомив по спецлінії "102" про підготовку вибуху у ТРЦ "Ретровіль". За результатами перевірки зазначеного повідомлення вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин у ТРЦ не виявлено", — йдеться у повідомленні.

Слідством встановили, що злочин було вчинено зловмисником з хуліганських мотивів. Чоловік обурився через безуспішні спроби влаштуватися на роботу до правоохоронних органів.

За клопотанням прокуратури судом до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою.

Наразі слідство триває.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомила про підозру 43-річній мешканці столиці. Жінка неодноразово поширювала інформацію, яка містить виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф.

Також ми писали, що справу організатора нарколабораторії у столиці передали до Києва. Під час обшуків у бандитів виявили наркотичної та психотропної продукції на 10 млн грн.

Додамо, Печерський райсуд Києва 4 лютого заарештував на два місяці без права внесення застави заступника керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції, якого підозрюють у "кришуванні" закладів розпусти у столиці. Високопосадовцю повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального Кодексу України.