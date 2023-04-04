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У Києві повідомили про підозру чоловіку, який заявляв про замінування ТРЦ "Ретровіль"

4 квітня 2023 18:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ТРЦ "Ретровіль"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху (ч. 1 ст. 259 КК України). Фігурант 15 березня повідомив про замінування ТРЦ "Ретровіль".

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі

"За даними слідства, громадянин, який працює інкасатором, 15 березня 2023 повідомив по спецлінії "102" про підготовку вибуху у ТРЦ "Ретровіль". За результатами перевірки зазначеного повідомлення вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин у ТРЦ не виявлено", — йдеться у повідомленні.

Слідством встановили, що злочин було вчинено зловмисником з хуліганських мотивів. Чоловік обурився через безуспішні спроби влаштуватися на роботу до правоохоронних органів.

За клопотанням прокуратури судом до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою.

Наразі слідство триває.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомила про підозру 43-річній мешканці столиці. Жінка неодноразово поширювала інформацію, яка містить виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф.

Також ми писали, що справу організатора нарколабораторії у столиці передали до Києва. Під час обшуків у бандитів виявили наркотичної та психотропної продукції на 10 млн грн.

Додамо, Печерський райсуд Києва 4 лютого заарештував на два місяці без права внесення застави заступника керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції, якого підозрюють у "кришуванні" закладів розпусти у столиці. Високопосадовцю повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального Кодексу України.

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