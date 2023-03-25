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На Київщині поліція виявила ще понад тисячу тіл убитих українців, — Нєбитов

25 березня 2023 13:27
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Андрій Нєбитов
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У Київській області станом на 25 березня виявлено 1374 тіла вбитих під час окупації цивільних осіб. Загалом на Київщині зареєстровано майже 11 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів, пов’язаних з війною.

Про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив у ефірі інформаційного телемарафону.

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"На сьогодні ми маємо 1374 тіла загиблих цивільних українців, більшість з яких було вбито саме російською армією, саме зі стрілецької зброї. 1174 тіла ідентифіковані, залишок у нас 200 тіл. По всіх тілах ми провели відповідні генетично-молекулярні експертизи, вилучені ДНК, внесені у базу даних", — зазначив він.

Нєбитов закликав громадян, у тому числі тих, хто перебуває за кордоном, обов'язково повідомити інформацію про людей, які були самотніми, у яких не було близьких родичів.

"На жаль, ще знаходимо тіла вбитих, і думаю, що ще будемо знаходити, бо ворог діяв підступно. Людей викрадали, вбивали, а потім тимчасово ховали, якщо можна так сказати, у різних місцях. Навіть у полях закопували. Також, наприклад, нещодавно відбувалась ексгумація тіл ще трьох вбитих росіянами людей. Так, чоловік повернувся в Бородянку із заходу України і розповів, що під час окупації він зміг поховати три тіла. Трьох цих чоловіків вбили окупанти. Особу одного з убитих уже встановили, досі чоловік значився у нас безвісти зниклим", — розповів Нєбитов.

Скільки людей залишаються зниклими безвісти

За його словами, ще 200 тіл, знайдених на Київщині, поки невпізнані. 288 людей залишаються зниклими безвісти. Поліція протягом майже трьох місяців цього року зареєструвала 300 нових кримінальних справ.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 березня армія росії вчергове атакувала дронами Київську область. Один з ворожих БпЛА влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Ржищеві.

За інформацією ДСНС, внаслідок ворожої атаки було частково зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.

Раніше у поліції Київської області повідомляли про шістьох загиблих внаслідок атаки.  

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