У Бородянці знайшли тіла ще трьох людей, вбитих російськими окупантами

На Київщині знайшли тіла ще трьох людей, вбитих російськими окупантами
Тіла трьох вбитих окупантами мирних жителів виявила сьогодні поліція Київщини. Ексгумацію загиблих провели в Бородянці.
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
-
На Херсонщині росіяни атакували дронами людей, що стояли у черзі за гуманітаркою
-
Пересипський та Хаджибейський: в Одесі планують перейменувати два райони
-
Технологічний прорив: вчені працюють над тим, щоб люди мали крила та щупальці
-
"Зливав" окупантам позиції ЗСУ: прокуратура затримала жителя Сумщини
-
"Активність падає": у поліції розповіли про ситуацію з поширенням руху ПВК "Редан"
-
Іран чекає від рф ППО С-400, але може опинитися у пастці Ізраїлю
-
Масовані атаки рф можуть залишитись у минулому, — Гуменюк
-
У Копенгагені невідомі вандали розфарбували "Русалочку" у кольори російського прапора
-
Забарний готується повернутися на поле: відомі терміни
-
"Був неправий": Іво Бобул перепросив за інтерв’ю, в якому назвав жінок "меркантильними"
Подробиці
Як розповів Нєбитов, трьох загиблих від рук російських загарбників ще у березні минулого року поховав місцевий житель на кладовищі.
"У березні 2022, під час ворожої окупації, місцевий житель натрапив на тіла двох застрелених російськими солдатами людей та обгорілі рештки третього. Чоловік поховав загиблих на місцевому цвинтарі. Нині, повернувся з-за кордону і повідомив до поліції про захоронення", — зазначається у повідомленні.
Загалом, за інформацією очільника нацполіції у регіоні, на Київщині після деокупації вже виявили 1373 тіла мирних жителів. 197 загиблих ще неідентифіковані. 278 осіб вважається зниклими безвісти.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у місті Буча за час російської окупації було вбито близько 700 мирних жителів. Генпрокуратура уже ідентифікувала 91 російського військового, причетного до цих злочинів.
До слова, у січні голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі під час свого візиту до Києва відвідав смт Бородянка Київської області.