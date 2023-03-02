Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На Київщині знайшли тіла ще трьох людей, вбитих російськими окупантами arrow

На Київщині знайшли тіла ще трьох людей, вбитих російськими окупантами

2 березня 2023 16:27
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Бородянці знайшли тіла ще трьох людей, вбитих російськими окупантами
У Бородянці ексгумували тіла трьох людей
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Тіла трьох вбитих окупантами мирних жителів виявила сьогодні поліція Київщини. Ексгумацію загиблих провели в Бородянці

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов

Читайте також:

Подробиці

Як розповів Нєбитов, трьох загиблих від рук російських загарбників ще у березні минулого року поховав місцевий житель на кладовищі. 

"У березні 2022, під час ворожої окупації, місцевий житель натрапив на тіла двох застрелених російськими солдатами людей та обгорілі рештки третього. Чоловік поховав загиблих на місцевому цвинтарі. Нині, повернувся з-за кордону і повідомив до поліції про захоронення", — зазначається у повідомленні. 

Ексгумація Бородянка

Ексгумація Бородянка

Загалом, за інформацією очільника нацполіції у регіоні, на Київщині після деокупації вже виявили 1373 тіла мирних жителів. 197 загиблих ще неідентифіковані. 278 осіб вважається зниклими безвісти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у місті Буча за час російської окупації було вбито близько 700 мирних жителів. Генпрокуратура уже ідентифікувала 91 російського військового, причетного до цих злочинів.

До слова, у січні голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі під час свого візиту до Києва відвідав смт Бородянка Київської області.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

16:42 Зрадниця Лорак на російській радіостанції представила нову пісню, сховавши очі за темними окулярами

Новина з фото

16:41 На Херсонщині росіяни атакували дронами людей, що стояли у черзі за гуманітаркою

16:30 Пересипський та Хаджибейський: в Одесі планують перейменувати два райони

16:30 Технологічний прорив: вчені працюють над тим, щоб люди мали крила та щупальці

16:17 "Зливав" окупантам позиції ЗСУ: прокуратура затримала жителя Сумщини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:12 "Активність падає": у поліції розповіли про ситуацію з поширенням руху ПВК "Редан"

16:02 Іран чекає від рф ППО С-400, але може опинитися у пастці Ізраїлю

Новина з відео

16:01Масовані атаки рф можуть залишитись у минулому, — Гуменюк

Новина з фото

15:58 У Копенгагені невідомі вандали розфарбували "Русалочку" у кольори російського прапора

15:43 Забарний готується повернутися на поле: відомі терміни

Новина з відео

16:01Масовані атаки рф можуть залишитись у минулому, — Гуменюк

Новина з відео

15:00 Продовжують грати виставу: путін назвав "терактом" події з "українською ДРГ"

Ексклюзив

14:55Дивом вижили: історія мешканців зруйнованого будинку в Запоріжжі

Новина з відео

14:05 "Робота за кордоном": в Одесі затримали вербувальника жінок для зайняття проституцією

Новина з відео

13:31 ​​​​​​​З'явилося відео із "брянськими диверсантами": хто вони такі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:00 Палке кохання: на Одещині рятувальник зробив романтичне освідчення

Новина з відео

12:47 Буде гірше, ніж у Туреччині: відомий сейсмолог попередив про мегаземлетрус у росії

Новина з відео

12:30 Розповсюджував психотропні речовини: в Одесі затримали наркодилера

Новина з відео

11:40 Паузи між обстрілами збільшились: Братчук прокоментував військовий потенціал рф

Новина з відео

11:12 "Як звучать Карпати": Філатов створив унікальний сингл Верховини у тревел-шоу Синельникових

Ексклюзив

15:40лукашенко зустрівся із Сі Цзіньпінем: чий бік займе Пекін у війні проти України

Ексклюзив

14:55Дивом вижили: історія мешканців зруйнованого будинку в Запоріжжі

Ексклюзив

07:45Валютний ринок лихоманить: що буде з гривнею

Новина з фото

06:45"Агенту 007" Деніелу Крейгу — 55: приховування особистого життя та ігнор соцмереж

Ексклюзив

06:20Metro та Auchan : доля магазинів, які спонсорують війну в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00З надією на якнайшвидше визволення: життя Херсона сьогодні

17:50"Львів — культурна столиця не тільки в мирний період, але і під час війни": режисер-фронтовик про театральне життя міста

Ексклюзив

17:31Білоруські партизани пошкодили російський літак, який наводив ракети по Україні: нові подробиці диверсії

15:34Людина, яка перетворила путіна на російського авторитета: некролог Гліба Павловського

09:49Субкультура "ПВК Редан": що це таке

Актуальне по темі

None 2 Березень 16:41

Зрадниця Лорак на російській радіостанції представила нову пісню, сховавши очі за темними окулярами

None 2 Березень 16:41

На Херсонщині росіяни атакували дронами людей, що стояли у черзі за гуманітаркою

None 2 Березень 16:23

Пересипський та Хаджибейський: в Одесі планують перейменувати два райони

None 2 Березень 16:31

Технологічний прорив: вчені працюють над тим, щоб люди мали крила та щупальці

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB