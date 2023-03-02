У Бородянці знайшли тіла ще трьох людей, вбитих російськими окупантами

У Бородянці ексгумували тіла трьох людей

Тіла трьох вбитих окупантами мирних жителів виявила сьогодні поліція Київщини. Ексгумацію загиблих провели в Бородянці.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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Як розповів Нєбитов, трьох загиблих від рук російських загарбників ще у березні минулого року поховав місцевий житель на кладовищі.

"У березні 2022, під час ворожої окупації, місцевий житель натрапив на тіла двох застрелених російськими солдатами людей та обгорілі рештки третього. Чоловік поховав загиблих на місцевому цвинтарі. Нині, повернувся з-за кордону і повідомив до поліції про захоронення", — зазначається у повідомленні.

Загалом, за інформацією очільника нацполіції у регіоні, на Київщині після деокупації вже виявили 1373 тіла мирних жителів. 197 загиблих ще неідентифіковані. 278 осіб вважається зниклими безвісти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у місті Буча за час російської окупації було вбито близько 700 мирних жителів. Генпрокуратура уже ідентифікувала 91 російського військового, причетного до цих злочинів.

До слова, у січні голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі під час свого візиту до Києва відвідав смт Бородянка Київської області.