В Киевской области полиция обнаружила еще более тысячи тел убитых украинцев, — Небитов

Андрей Небитов

В Киевской области по состоянию на 25 марта обнаружено 1 тыс. 374 тела убитых во время оккупации гражданских лиц. Всего в Киевской области зарегистрировано почти 11 тысяч уголовных производств по фактам преступлений, связанных с войной.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил в эфире информационного телемарафона.

Жертвы россиян в Киевской области

"На сегодня мы имеем 1 тыс. 374 тела погибших гражданских украинцев, большинство из которых были убиты именно российской армией, именно из стрелкового оружия. 1 тыс. 174 тела идентифицированы, остаток у нас 200 тел. По всем телам мы провели соответствующие генетически-молекулярные экспертизы, изъятые ДНК, внесены в базу данных", — отметил он.

Небитов призвал граждан, в том числе находящихся за границей, обязательно сообщить информацию о людях, которые были одинокими, у которых не было близких родственников.

"К сожалению, еще находим тела убитых и думаю, что еще будем находить, потому что враг действовал коварно. Людей похищали, убивали, а потом временно хоронили, если можно так сказать, в разных местах. Даже в полях закапывали. Также, например, недавно происходила эксгумация тел еще трех убитых россиянами людей. Так мужчина вернулся в Бородянку с запада Украины и рассказал, что во время оккупации он смог похоронить три тела трёх этих мужчин убили оккупанты. Лицо одного из убитых уже установили, до сих пор мужчина числился у нас без вести пропавшим ", — рассказал Небитов.

Сколько людей остаются пропавшими безвести

По его словам, еще 200 тел, найденных в Киевской области пока неопознаны. 288 человек остаются пропавшими без вести. Полиция за почти три месяца этого года зарегистрировала 300 новых уголовных дел.

Напомним, что в ночь на 22 марта армия россии в очередной раз атаковала дронами Киевскую область. Один из враждебных БпЛА попал в объект гражданской инфраструктуры в Ржищеве.

По информации ГСЧС, в результате вражеской атаки был частично разрушен четвертый и пятый этажи двух общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением.

Ранее в полиции Киевской области сообщали о шести погибших в результате атаки.