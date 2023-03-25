В Киевской области полиция обнаружила еще более тысячи тел убитых украинцев, — Небитов
В Киевской области по состоянию на 25 марта обнаружено 1 тыс. 374 тела убитых во время оккупации гражданских лиц. Всего в Киевской области зарегистрировано почти 11 тысяч уголовных производств по фактам преступлений, связанных с войной.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил в эфире информационного телемарафона.
-
Адель завершает резиденцию в Вегасе: заоблачные цены на билеты и предложение от владельцев отеля
-
Паспорта "сердцебиения" и печатная еда: ученые рассказали, каким будет путешествие в 2070 году
-
Оккупанты ищут новую тактику: Гуменюк объяснила, откажется ли рф от массированных обстрелов
-
Игнат рассказал, почему рф стала чаще использовать авиабомбы
-
Беженцы в Польше могут массово потерять соцвыплаты весной
-
Круизные лайнеры на Дунае: в Одесской области могут построить пассажирский терминал
-
SpaceX запустила в космос новую партию интернет-спутников Starlink: видео запуска
-
Спикер Госдумы рф Володин предлагает запретить деятельность МУС: с чем это связано
-
Южные штаты США страдают от торнадо: есть погибшие и разрушены дома
-
Угроза ракетных ударов высока: ситуация в Черном море
Жертвы россиян в Киевской области
"На сегодня мы имеем 1 тыс. 374 тела погибших гражданских украинцев, большинство из которых были убиты именно российской армией, именно из стрелкового оружия. 1 тыс. 174 тела идентифицированы, остаток у нас 200 тел. По всем телам мы провели соответствующие генетически-молекулярные экспертизы, изъятые ДНК, внесены в базу данных", — отметил он.
Небитов призвал граждан, в том числе находящихся за границей, обязательно сообщить информацию о людях, которые были одинокими, у которых не было близких родственников.
"К сожалению, еще находим тела убитых и думаю, что еще будем находить, потому что враг действовал коварно. Людей похищали, убивали, а потом временно хоронили, если можно так сказать, в разных местах. Даже в полях закапывали. Также, например, недавно происходила эксгумация тел еще трех убитых россиянами людей. Так мужчина вернулся в Бородянку с запада Украины и рассказал, что во время оккупации он смог похоронить три тела трёх этих мужчин убили оккупанты. Лицо одного из убитых уже установили, до сих пор мужчина числился у нас без вести пропавшим ", — рассказал Небитов.
Сколько людей остаются пропавшими безвести
По его словам, еще 200 тел, найденных в Киевской области пока неопознаны. 288 человек остаются пропавшими без вести. Полиция за почти три месяца этого года зарегистрировала 300 новых уголовных дел.
Напомним, что в ночь на 22 марта армия россии в очередной раз атаковала дронами Киевскую область. Один из враждебных БпЛА попал в объект гражданской инфраструктуры в Ржищеве.
По информации ГСЧС, в результате вражеской атаки был частично разрушен четвертый и пятый этажи двух общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением.
Ранее в полиции Киевской области сообщали о шести погибших в результате атаки.