Чиновник Київпастрансу переплачував мільйони на закупівлях

Затриманий посадовець "Київпастрансу". Фото: t.me/kyiv_pro_office

Посадовець КП "Київпастранс" закуповував для підприємства залізничне обладнання, переплативши 1,1 млн гривень. Наразі підозрюваного затримали.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 14 липня.

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Правоохоронці встановили, що "Київпастранс" закуповував залізничне обладнання. Згідно з умовами договору, постачальнику заплатили майже 5 млн грн. Однак експерти встановили, що вартість придбаного обладнання була завищена на понад 1,1 млн гривень.

Водночас посадовець КП, який був відповідальний за цю закупівлю, не перевірив ринкову вартість товару і забезпечив його оплату.

Так, чиновнику "Київпастрансу" повідомили про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах. Обвинуваченого затримали, і зараз він перебуває під вартою.

Нагадаємо, нещодавно підозру отримав чиновник КМДА, який за "копійки" привласнив будівлю у центрі столиці. Йдеться про нежитлове приміщення площею 327,2 квадратного метра на вулиці Тарасівській.

Також ми писали, що у Києві затримали посадовицю Шевченківської РДА, яка привласнила понад 1 млн гривень на закупівлях. Вона закуповувала модульні блоки систем опалення за значно завищеними цінами.