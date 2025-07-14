Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Закупляв обладнання за мільйони — у Києві затримали посадовця

Закупляв обладнання за мільйони — у Києві затримали посадовця

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 12:23
Чиновник Київпастрансу переплачував мільйони на закупівлях
Затриманий посадовець "Київпастрансу". Фото: t.me/kyiv_pro_office

Посадовець КП "Київпастранс" закуповував для підприємства залізничне обладнання, переплативши 1,1 млн гривень. Наразі підозрюваного затримали.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 14 липня.

Реклама
Читайте також:

Чиновник Київпастрансу переплачував мільйони на закупівлях

Правоохоронці встановили, що "Київпастранс" закуповував залізничне обладнання. Згідно з умовами договору, постачальнику заплатили майже 5 млн грн. Однак експерти встановили, що вартість придбаного обладнання була завищена на понад 1,1 млн гривень. 

Водночас посадовець КП, який був відповідальний за цю закупівлю, не перевірив ринкову вартість товару і забезпечив його оплату. 

Так, чиновнику "Київпастрансу" повідомили про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах. Обвинуваченого затримали, і зараз він перебуває під вартою. 

Нагадаємо, нещодавно підозру отримав чиновник КМДА, який за "копійки" привласнив будівлю у центрі столиці. Йдеться про нежитлове приміщення площею 327,2 квадратного метра на вулиці Тарасівській.

Також ми писали, що у Києві затримали посадовицю Шевченківської РДА, яка привласнила понад 1 млн гривень на закупівлях. Вона закуповувала модульні блоки систем опалення за значно завищеними цінами.

корупція гроші чиновники прокуратура Київпастранс закупівлі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації