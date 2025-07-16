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Главная Киев На Киевщине чиновники медучреждения получили подозрения — причина

На Киевщине чиновники медучреждения получили подозрения — причина

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 13:37
Присвоили 7 млн грн — чиновники медучреждения Киевщины получили подозрения
Медицинский работник. Иллюстративное фото: freepik

Пять должностных лиц медицинского учреждения в Киевской области получили подозрения. Их обвиняют в злоупотреблении с убытками на более чем семь миллионов гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора 16 июля.

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Детали дела

Правоохранители выяснили, что подозреваемые организовали схему противоправного получения бюджетных средств, выделяемых Национальной службой здоровья Украины. Для этого они вносили ложные сведения в электронную систему здравоохранения о предоставленных медицинских услугах населению.

Так, экс-директор заведения заключила с НСЗУ договоры о медицинском обслуживании населения. Ее сообщники согласно договору вносили в электронную систему здравоохранения недостоверные сведения о полном предоставлении медицинских услуг, которые фактически не предоставлялись.

Во время проведения судебно-экономической экспертизы стало известно, что такие действия должностных лиц привели к безосновательному начислению медицинскому учреждению денежных средств на более 7 млн грн.

В результате сообщено о подозрении бывшему директору одного из медицинских учреждений Обуховского района и четырем сообщникам — бывшему медицинскому директору, медицинскому директору, заведующему отделением и главному бухгалтеру — в злоупотреблении служебным положением.

Напомним, недавно в Киеве задержали одного из экс-руководителей "Киевзеленстроя". Его подозревают в растрате почти 350 тысяч гривен бюджетных средств, выделенных на реконструкцию парка в Дарницком районе.

Кроме того, был задержан чиновник "Киевпастранса", который закупал для предприятия железнодорожное оборудование, переплатив 1,1 млн гривен.

коррупция Офис генерального прокурора Киевская область подозрение врачи
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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