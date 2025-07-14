У Києві затримали одного з колишніх керівників Київзеленбуду за розтрату 350 тисяч гривень

Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві затримали одного з колишніх керівників комунального об’єднання "Київзеленбуд". Його підозрюють у розтраті майже 350 тисяч гривень бюджетних коштів, виділених на реконструкцію парку в Дарницькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури в понеділок, 14 липня.

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Деталі схеми

За даними правоохоронців, підозрюваний підписав акти виконаних робіт із завищеною вартістю проєктно-кошторисної документації щодо ремонту парку відпочинку між проспектом Миколи Бажана та вулицею Срібнокільською навколо озера Срібний Кіл.

"Внаслідок цього бюджету міста Києва було заподіяно шкоду на суму майже 350 тис. гривень — саме стільки комунальне об’єднання переплатило за проєктні роботи", — йдеться у повідомленні.

В прокуратурі додали, що затримання здійснено в межах Статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України — розтрата майна в особливо великих розмірах, вчинена шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану", — підсумували правоохоронці.

Раніше ми розповідали, що Комунальне об'єднання "Київзеленбуд" передав декоративний розсадник "Теремки" у власність сестрі колишнього прокурора.

Також ми писали, що щодо 20 осіб із "Київзеленбуду" направили 18 обвинувальних актів до суду.