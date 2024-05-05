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На Київщині правоохоронці розкрили схему привласнення лісових земель, — прокуратура

5 травня 2024 19:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Київщині правоохоронці розкрили схему привласнення лісових земель, — прокуратура
Оперативні дії правоохоронців. Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Правоохоронні органи продовжують активну боротьбу з корупцією та незаконним використанням земельних ресурсів. На цей раз вони виявили складну схему привласнення земель лісового фонду на території Київщини.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у Telegram.

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Матеріали справи 

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора трьом колишнім службовцям сільської ради та інженеру-землевпоряднику було повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем. Згідно з даними слідства, колишній голова сільської ради у зв'язку зі своєю посадою допускав фактичне привласнення земельних ділянок, що належать до лісового фонду, на користь третіх осіб.

Для втілення цієї схеми він залучив до співпраці інженера-землевпорядника та голову земельної комісії сільської ради. Землі, які відводилися з порушенням законодавства, мали велику вартість та були передані підконтрольним особам.

  • На Київщині правоохоронці розкрили схему привласнення лісових земель, — прокуратура - фото 1
    Оперативні дії правоохоронців. Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram
  • На Київщині правоохоронці розкрили схему привласнення лісових земель, — прокуратура - фото 2
    Оперативні дії правоохоронців. Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram
  • На Київщині правоохоронці розкрили схему привласнення лісових земель, — прокуратура - фото 3
    Оперативні дії правоохоронців. Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram
  • На Київщині правоохоронці розкрили схему привласнення лісових земель, — прокуратура - фото 4
    Оперативні дії правоохоронців. Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram
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Правоохоронні органи провели більше десяти обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних, вилучили необхідні матеріали та документи.

Нагадаємо раніше у Києві підприємці хотіли незаконно прибрати до рук нерухомість на понад пів мільярда гривень. 

Також ми розповідали, що Київські чиновники переплатили 5,5 млн гривень за неякісну сіль для доріг

махінації
корупція
Офіс генерального прокурора
прокуратура
ліс

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