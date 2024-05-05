На Київщині правоохоронці розкрили схему привласнення лісових земель, — прокуратура
Правоохоронні органи продовжують активну боротьбу з корупцією та незаконним використанням земельних ресурсів. На цей раз вони виявили складну схему привласнення земель лісового фонду на території Київщини.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у Telegram.
Матеріали справи
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора трьом колишнім службовцям сільської ради та інженеру-землевпоряднику було повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем. Згідно з даними слідства, колишній голова сільської ради у зв'язку зі своєю посадою допускав фактичне привласнення земельних ділянок, що належать до лісового фонду, на користь третіх осіб.
Для втілення цієї схеми він залучив до співпраці інженера-землевпорядника та голову земельної комісії сільської ради. Землі, які відводилися з порушенням законодавства, мали велику вартість та були передані підконтрольним особам.
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Оперативні дії правоохоронців. Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram
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Оперативні дії правоохоронців. Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram
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Оперативні дії правоохоронців. Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram
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Оперативні дії правоохоронців. Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram
Правоохоронні органи провели більше десяти обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних, вилучили необхідні матеріали та документи.
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