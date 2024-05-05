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В Киевской области правоохранители раскрыли схему присвоения лесных земель, — прокуратура

5 мая 2024 19:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Киевской области правоохранители раскрыли схему присвоения лесных земель, — прокуратура
Оперативные действия правоохранителей. Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Правоохранительные органы продолжают активную борьбу с коррупцией и незаконным использованием земельных ресурсов. В этот раз они обнаружили сложную схему присвоения земель лесного фонда на территории Киевской области.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в Telegram.

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При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора трем бывшим служащим сельского совета и инженеру-землеустроителю было сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением. Согласно данным следствия, бывший председатель сельского совета в связи со своей должностью допускал фактическое присвоение принадлежащих к лесному фонду земельных участков в пользу третьих лиц.

Для реализации этой схемы он привлек к сотрудничеству инженера-землеустроителя и председателя земельной комиссии сельского совета. Земли, которые отводились с нарушением законодательства, имели большую стоимость и переданы подконтрольным лицам.

  • В Киевской области правоохранители раскрыли схему присвоения лесных земель, — прокуратура - фото 1
    Оперативные действия правоохранителей. Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram
  • В Киевской области правоохранители раскрыли схему присвоения лесных земель, — прокуратура - фото 2
    Оперативные действия правоохранителей. Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram
  • В Киевской области правоохранители раскрыли схему присвоения лесных земель, — прокуратура - фото 3
    Оперативные действия правоохранителей. Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram
  • В Киевской области правоохранители раскрыли схему присвоения лесных земель, — прокуратура - фото 4
    Оперативные действия правоохранителей. Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram
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Правоохранительные органы провели более десяти обысков по местам жительства и работы подозреваемых, изъяли необходимые материалы и документы.

Напомним ранее в Киеве предприниматели хотели незаконно прибрать в руки недвижимость более полумиллиарда гривен.

Также мы рассказывали, что Киевские чиновники переплатили 5,5 млн. гривен за некачественную соль для дорог.

махинации
коррупция
Офис генерального прокурора
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лес

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