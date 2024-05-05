В Киевской области правоохранители раскрыли схему присвоения лесных земель, — прокуратура

Оперативные действия правоохранителей. Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram

Правоохранительные органы продолжают активную борьбу с коррупцией и незаконным использованием земельных ресурсов. В этот раз они обнаружили сложную схему присвоения земель лесного фонда на территории Киевской области.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в Telegram.

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Материалы дела

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора трем бывшим служащим сельского совета и инженеру-землеустроителю было сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением. Согласно данным следствия, бывший председатель сельского совета в связи со своей должностью допускал фактическое присвоение принадлежащих к лесному фонду земельных участков в пользу третьих лиц.

Для реализации этой схемы он привлек к сотрудничеству инженера-землеустроителя и председателя земельной комиссии сельского совета. Земли, которые отводились с нарушением законодательства, имели большую стоимость и переданы подконтрольным лицам.

Оперативные действия правоохранителей. Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram

Оперативные действия правоохранителей. Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram

Оперативные действия правоохранителей. Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram

Оперативные действия правоохранителей. Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram 1/4 ​ 4

Правоохранительные органы провели более десяти обысков по местам жительства и работы подозреваемых, изъяли необходимые материалы и документы.

Напомним ранее в Киеве предприниматели хотели незаконно прибрать в руки недвижимость более полумиллиарда гривен.

Также мы рассказывали, что Киевские чиновники переплатили 5,5 млн. гривен за некачественную соль для дорог.