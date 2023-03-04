В Киевской области продлили комендантский час: детали
Киевская областная военная администрация приняла решение продлить комендантский час на всей территории региона с 5 по 12 марта 2023 года. Согласно этому распоряжению, временные ограничения будут действовать ежедневно с 23:00 до 5:00.
Об єтом сообщает Киевская областная военная администрация.
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Комендантский час в Киевской области
В соответствии с этим режимом, во время комендантского часа, находиться на улице и в других общественных местах запрещено, а также запрещено перемещаться транспортом или пешком. Однако работники критической инфраструктуры могут продолжать свою работу и перемещаться в соответствии со своим графиком.
Для того чтобы иметь право на перемещение в этот период, у них должен быть спецпропуск установленного эталона, который подтверждает их задействованность в работе критической инфраструктуры. Кроме того, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Напомним, недавно стало известно, что в Киеве вводится пропуск нового формата на авто для передвижения в комендантский час. Сменить старые пропуски можно с 1 февраля по 15 февраля.
Обновляется система, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти.
Также раньше киевляне просили отменить комендантский час в новогоднюю ночь. Это, по мнению автора петиции, позволило гражданам без проблем добраться домой или гости. Однако просьбы жителей столицы не удовлетворили.