В Киевской области продлили комендантский час: детали

Комендантский час

Киевская областная военная администрация приняла решение продлить комендантский час на всей территории региона с 5 по 12 марта 2023 года. Согласно этому распоряжению, временные ограничения будут действовать ежедневно с 23:00 до 5:00.

Об єтом сообщает Киевская областная военная администрация.

Комендантский час в Киевской области

В соответствии с этим режимом, во время комендантского часа, находиться на улице и в других общественных местах запрещено, а также запрещено перемещаться транспортом или пешком. Однако работники критической инфраструктуры могут продолжать свою работу и перемещаться в соответствии со своим графиком.

Для того чтобы иметь право на перемещение в этот период, у них должен быть спецпропуск установленного эталона, который подтверждает их задействованность в работе критической инфраструктуры. Кроме того, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Напомним, недавно стало известно, что в Киеве вводится пропуск нового формата на авто для передвижения в комендантский час. Сменить старые пропуски можно с 1 февраля по 15 февраля.

Обновляется система, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти.

Также раньше киевляне просили отменить комендантский час в новогоднюю ночь. Это, по мнению автора петиции, позволило гражданам без проблем добраться домой или гости. Однако просьбы жителей столицы не удовлетворили.