У Київській області продовжили комендантську годину

На Київщині продовжили комендантську годину: до якого числа
У Київській області з 12 до 19 лютого продовжили комендантську годину. Вона триватиме з 23:00 до 5:00.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
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Деталі
"Комендантська година на Київщині діятиме щодня з 23:00 до 5:00. Такі тимчасові обмеження згідно з розпорядженням Київської обласної військової адміністрації на всій території регіону продовжено з 12 до 19 лютого", — йдеться у повідомленні.
Також нагадали, що під час комендантської години не можна:
- перебувати на вулиці та в інших громадських місцях;
- переміщатися транспортом або пішки.
Виняток — залученість у роботі критичної інфраструктури, про що в людини є підтвердження у вигляді спецперепустки встановленого зразка. Також при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.
Нагадаємо, на території Київської області продовжили комендантську годину до 12 лютого. Вона діятиме щодня з 23:00 до 5:00.
Нещодавно кияни запропонували скоротити комендантську годину та встановити її дію з 00:00 до 05:00. У випадку відмови — збільшити кількість громадського транспорту, який працює ввечері.
Додамо, у Києві вводять перепустки нового формату на авто для пересування в комендантську годину. Змінити старі перепустки можна з 1 лютого по 15 лютого.