У Київській області продовжили комендантську годину

Тривалість комендантської години не змінилася

У Київській області з 12 до 19 лютого продовжили комендантську годину. Вона триватиме з 23:00 до 5:00.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Деталі

"Комендантська година на Київщині діятиме щодня з 23:00 до 5:00. Такі тимчасові обмеження згідно з розпорядженням Київської обласної військової адміністрації на всій території регіону продовжено з 12 до 19 лютого", — йдеться у повідомленні.

Також нагадали, що під час комендантської години не можна:

перебувати на вулиці та в інших громадських місцях;

переміщатися транспортом або пішки.

Виняток — залученість у роботі критичної інфраструктури, про що в людини є підтвердження у вигляді спецперепустки встановленого зразка. Також при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, на території Київської області продовжили комендантську годину до 12 лютого. Вона діятиме щодня з 23:00 до 5:00.

Нещодавно кияни запропонували скоротити комендантську годину та встановити її дію з 00:00 до 05:00. У випадку відмови — збільшити кількість громадського транспорту, який працює ввечері.

Додамо, у Києві вводять перепустки нового формату на авто для пересування в комендантську годину. Змінити старі перепустки можна з 1 лютого по 15 лютого.