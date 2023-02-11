В Киевской области продлили комендантский час

Продолжительность комендантского часа не изменилась

В Киевской области с 12 по 19 февраля продлили комендантский час. Он продлится с 23:00 до 5:00.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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"Комендантский час в Киевской области будет действовать ежедневно с 23:00 до 5:00. Такие временные ограничения согласно распоряжению Киевской областной военной администрации на всей территории региона продлены с 12 по 19 февраля", — говорится в сообщении.

Также напомнили, что во время комендантского часа нельзя:

находиться на улице и других общественных местах;

перемещаться транспортом или пешком.

Исключение — вовлеченность в работе критической инфраструктуры, о чем у человека есть подтверждение в виде спецпропуска установленного образца. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Напомним, на территории Киевской области продлили комендантский час до 12 февраля. Он будет действовать каждый день с 23:00 до 5:00.

Недавно киевляне предложили сократить комендантский час и установить его действие с 00:00 до 05:00. В случае отказа — увеличить количество общественного транспорта, который работает вечером.

Добавим, в Киеве вводится пропуск нового формата на авто для передвижения в комендантский час. Сменить старые пропуски можно с 1 февраля по 15 февраля.