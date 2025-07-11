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Головна Київ На Київщині пролунав вибух — працює ППО

На Київщині пролунав вибух — працює ППО

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 08:52
Вибухи у Київській області 11 липня — в регіоні працює ППО
Мобільна група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи у Київській області пролунали зранку 11 липня. В області працює протиповітряна оборона через атаку дронів.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації

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Вибухи у Київській області 11 липня

В ОВА повідомили, що наразі в області зафіксовано рух ворожих БпЛА. По ворожих цілях працює ППО. 

Місцевих жителів закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників, а також не нехтувати правилами безпеки і залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги. 

Вибухи в Київській області 11 липня
Скриншот допису Київської ОВА

Напередодні Повітряні сили повідомляли про рух російських дронів з Чернігівщини на Київщину.

Атака дронів на Київську область 11 липня
Скриншот допису Повітряних сил

Повітряна тривога зараз оголошена у п'ятьох областях.

Повітряна тривога 11 липня
Карта повітряних тривог 11 липня. Фото: alarminukraine

Нагадаємо, у Києві збільшилась кількість травмованих внаслідок атаки 10 липня. Серед постраждалих є діти. 

Також в МВС зазначили, що серед загиблих в Києві є 22-річна дівчина — капрал поліції.

вибух Київська область обстріли ППО дрони
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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