Вибухи у Київській області 11 липня — в регіоні працює ППО

На Київщині пролунав вибух — працює ППО
Вибухи у Київській області пролунали зранку 11 липня. В області працює протиповітряна оборона через атаку дронів.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
Вибухи у Київській області 11 липня
В ОВА повідомили, що наразі в області зафіксовано рух ворожих БпЛА. По ворожих цілях працює ППО.
Місцевих жителів закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників, а також не нехтувати правилами безпеки і залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Напередодні Повітряні сили повідомляли про рух російських дронів з Чернігівщини на Київщину.
Повітряна тривога зараз оголошена у п'ятьох областях.
Нагадаємо, у Києві збільшилась кількість травмованих внаслідок атаки 10 липня. Серед постраждалих є діти.
Також в МВС зазначили, що серед загиблих в Києві є 22-річна дівчина — капрал поліції.
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