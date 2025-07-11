Взрывы в Киевской области 11 июля — в регионе работает ПВО

На Киевщине прогремел взрыв — работает ПВО
Взрывы в Киевской области прогремели утром 11 июля. В городе работает противовоздушная оборона из-за атаки дронов.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
Взрывы в Киевской области 11 июля
В ОВА сообщили, что сейчас в области зафиксировано движение вражеских БпЛА. По вражеским целям работает ПВО.
Местных жителей призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Накануне Воздушные силы сообщали о движении российских дронов с Черниговщины на Киевщину.
Воздушная тревога сейчас объявлена в пяти областях.
Напомним, в Киеве увеличилось количество травмированных в результате атаки 10 июля. Среди пострадавших есть дети.
Также в МВД отметили, что среди погибших в Киеве есть 22-летняя девушка — капрал полиции.
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