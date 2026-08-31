Тарас Дідич загинув під час атаки РФ: прощання на Київщині

Прощання з Тарасом Дідичем. Фото: Новини.LIVE

У Дмитрівській громаді Київської області 31 серпня прощаються з її головою Тарасом Дідичем. Він загинув 28 серпня внаслідок удару російського безпілотника та подальшої детонації боєприпасів у селі Мила. Того дня загинули 38 людей. Мешканці громади згадують ніч атаки як одну з найстрашніших трагедій для регіону.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Тараса Дідича проводжають в останню путь

Під час прощання з Тарасом Дідичем міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник наголосив на його внеску в розвиток громади та назвав загиблого справжнім героєм.

Прощання з Тарасом Дідичем. Фото: Новини.LIVE

"Він любив і продовжує, я впевнений, з небес любити свої населені пункти, людей, які його так цінували й підтримували, і кожного з нас, хто допомагав йому на шляху розвитку Дмитрівської громади. Це справді герой сьогодення, наш великий друг і старший товариш, який показав, як потрібно любити свою малу батьківщину, як її цінувати та як заради неї працювати", — сказав Калашник.

Прощання з Тарасом Дідичем. Фото: Новини.LIVE

Під час прощання присутні також висловили співчуття рідним і близьким Тараса Дідича.

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Прощання з Тарасом Дідичем. Фото: Новини.LIVE

Його загибель стала однією з найтрагічніших втрат для Дмитрівської громади.

Прощання з Тарасом Дідичем. Фото: Новини.LIVE

Мешканка села Валентина, яка перебувала на церемонії прощання, розповіла, що після першого вибуху люди побачили масштабну пожежу та почали ховатися в укритті.

"Перший вибух ми почули на рецепції. Потім до мене підійшла наша покоївка і сказала, що за нами горить склад. Ми вийшли подивитися й побачили великий стовп диму, а там, де горіло, почалися нові вибухи. Ми зібрали всіх гостей і побігли в підвал. Там вимкнулося світло, почали вилітати вікна, сипатися стеля. Просиділи понад годину, а потім відчули запах диму. Охоронець піднявся нагору і сказав, що ми горимо. Тоді ми взялися за руки, вибігли через центральний вхід і ресторан та побігли до підземного переходу", — згадала жінка.

Як повідомляли Новини.LIVE, після російської атаки у селі Мила на Київщині пошкоджено близько 300 об’єктів. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Ткаченко. Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків трагедії.

Як повідомляли Новини.LIVE, досудове розслідування розпочали за статтями Кримінального кодексу України про злочин агресії та недбале ставлення до військової служби. За даними СБУ, російські війська атакували склад безпілотником типу "Герань-4", після чого відбулася вторинна детонація боєприпасів, яка спричинила значні руйнування та численні жертви.