Тарас Дидич погиб во время атаки РФ: прощание в Киевской области

В Киевской области прощаются с главой Дмитровской громады Тарасом Дидичем
В Дмитровской громаде Киевской области 31 августа прощаются с ее главой Тарасом Дидичем. Он погиб 28 августа в результате удара российского беспилотника и последующей детонации боеприпасов в селе Мила. В тот день погибли 38 человек. Жители громады вспоминают ночь атаки как одну из самых страшных трагедий для региона.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.
Тараса Дидича провожают в последний путь
Во время прощания с Тарасом Дидичем министр по восстановлению, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник подчеркнул его вклад в развитие громады и назвал погибшего настоящим героем.
"Он любил и, я уверен, продолжает с небес любить свои населенные пункты, людей, которые его так ценили и поддерживали, и каждого из нас, кто помогал ему на пути развития Дмитровской громады. Это действительно герой нашего времени, наш великий друг и старший товарищ, который показал, как нужно любить свою малую родину, как ее ценить и как ради нее работать", — сказал Калашник.
Во время прощания присутствующие также выразили соболезнования родным и близким Тараса Дидича.
Его гибель стала одной из самых трагических утрат для Дмитровской громады.
Жительница села Валентина, которая присутствовала на церемонии прощания, рассказала, что после первого взрыва люди увидели масштабный пожар и начали прятаться в укрытии.
"Первый взрыв мы услышали на рецепции. Затем ко мне подошла наша горничная и сказала, что за нами горит склад. Мы вышли посмотреть и увидели большой столб дыма, а там, где горело, начались новые взрывы. Мы собрали всех гостей и побежали в подвал. Там отключился свет, начали вылетать окна, сыпаться потолок. Просидели больше часа, а потом почувствовали запах дыма. Охранник поднялся наверх и сказал, что мы горим. Тогда мы взялись за руки, выбежали через центральный вход и ресторан и побежали к подземному переходу", — вспомнила женщина.
Как сообщали Новини.LIVE, после российской атаки в селе Мила Киевской области повреждено около 300 объектов. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Ткаченко. В настоящее время на месте продолжаются работы по ликвидации последствий трагедии.
Как сообщали Новини.LIVE, досудебное расследование начато по статьям Уголовного кодекса Украины о преступлении агрессии и халатном отношении к военной службе. По данным СБУ, российские войска атаковали склад беспилотником типа "Герань-4", после чего произошла вторичная детонация боеприпасов, которая привела к значительным разрушениям и многочисленным жертвам.