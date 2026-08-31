Тарас Дидич погиб во время атаки РФ: прощание в Киевской области

Прощание с Тарасом Дидичем. Фото: Новини.LIVE

В Дмитровской громаде Киевской области 31 августа прощаются с ее главой Тарасом Дидичем. Он погиб 28 августа в результате удара российского беспилотника и последующей детонации боеприпасов в селе Мила. В тот день погибли 38 человек. Жители громады вспоминают ночь атаки как одну из самых страшных трагедий для региона.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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Тараса Дидича провожают в последний путь

Во время прощания с Тарасом Дидичем министр по восстановлению, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник подчеркнул его вклад в развитие громады и назвал погибшего настоящим героем.

Прощание с Тарасом Дидичем. Фото: Новини.LIVE

"Он любил и, я уверен, продолжает с небес любить свои населенные пункты, людей, которые его так ценили и поддерживали, и каждого из нас, кто помогал ему на пути развития Дмитровской громады. Это действительно герой нашего времени, наш великий друг и старший товарищ, который показал, как нужно любить свою малую родину, как ее ценить и как ради нее работать", — сказал Калашник.

Прощание с Тарасом Дидичем. Фото: Новини.LIVE

Во время прощания присутствующие также выразили соболезнования родным и близким Тараса Дидича.

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Прощание с Тарасом Дидичем. Фото: Новини.LIVE

Его гибель стала одной из самых трагических утрат для Дмитровской громады.

Прощание с Тарасом Дидичем. Фото: Новини.LIVE

Жительница села Валентина, которая присутствовала на церемонии прощания, рассказала, что после первого взрыва люди увидели масштабный пожар и начали прятаться в укрытии.

"Первый взрыв мы услышали на рецепции. Затем ко мне подошла наша горничная и сказала, что за нами горит склад. Мы вышли посмотреть и увидели большой столб дыма, а там, где горело, начались новые взрывы. Мы собрали всех гостей и побежали в подвал. Там отключился свет, начали вылетать окна, сыпаться потолок. Просидели больше часа, а потом почувствовали запах дыма. Охранник поднялся наверх и сказал, что мы горим. Тогда мы взялись за руки, выбежали через центральный вход и ресторан и побежали к подземному переходу", — вспомнила женщина.

Как сообщали Новини.LIVE, после российской атаки в селе Мила Киевской области повреждено около 300 объектов. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Ткаченко. В настоящее время на месте продолжаются работы по ликвидации последствий трагедии.

Как сообщали Новини.LIVE, досудебное расследование начато по статьям Уголовного кодекса Украины о преступлении агрессии и халатном отношении к военной службе. По данным СБУ, российские войска атаковали склад беспилотником типа "Герань-4", после чего произошла вторичная детонация боеприпасов, которая привела к значительным разрушениям и многочисленным жертвам.