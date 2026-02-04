Відео
Відео

Головна Київ На Київщині псевдоволонтери привласнили мільйони — викрито схему

На Київщині псевдоволонтери привласнили мільйони — викрито схему

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 20:16
На Київщині псевдоволонтери привласнили мільйони — викрито схему
Чоловіку оголосили підозру. Ілюстративне фото: Львівська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про резонансну справу щодо привласнення бюджетних коштів, виділених на допомогу людям, які пережили російську окупацію. Підозру оголосили п’ятьом особам — серед них представники псевдоблагодійних фондів, підприємець та помічник адвоката.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Telegram у середу, 4 лютого.

На Київщині псевдоволонтери привласнили мільйони — викрито схему - фото 1
Пост Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Деталі справи

За даними слідства, у 2022 році після деокупації Київщини держава виділяла гроші на їжу, товари першої необхідності та генератори для громад, які постраждали від війни. Підозрювані подавали до Міністерства соціальної політики листи про готовність надати гуманітарну допомогу. Однак реальної допомоги вони не надавали — кошти переводилися на рахунки підставних підприємств, що нібито постачали продукти та необхідні речі.

Щоб приховати аферу, до міністерства надсилали фальшиві звіти про придбані й нібито поставлені товари. В результаті гроші, призначені для людей, які втратили домівки та місяці безпеки під час окупації, опинилися в кишенях аферистів.

"Гроші, які мали піти на їжу і тепло для людей, що втратили все, опинилися в кишенях аферистів. Це не просто кримінальне правопорушення. Це мародерство", —говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що посадовець Київської міської державної адміністрації (КМДА)  задекларував відомості, що не відповідають дійсності, на 22 мільйони гривень.

А до цього стало відомо, що підозру отримав посадовець шляхового управління у Києві — він не вказав у декларації вартість квартири.

Офіс генерального прокурора Київська область гуманітарна допомога прокуратура підозра
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
