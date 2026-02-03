Посадовець КМДА збрехав про доходи в декларації — що відомо

Викриття чиновника. Ілюстративне фото: Київська міська прокуратура

Посадовець Київської міської державної адміністрації (КМДА) вказав неправдиві дані у декларації. Відтак, чиновник задекларував відомості, що не відповідають дійсності, на 22 мільйони гривень.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок, 3 лютого.

Посадовець КМДА задекларував недостовірні відомості на 22 млн

У прокуратурі зазначають, що при поданні щорічної декларації за 2023 рік посадовець задекларував заощадження на суму 31 млн гривень.

Однак, проведеним аналізом його доходів, включно з доходами до початку роботи на державній службі, встановлено, що він не міг би заощадити таку суму коштів, враховуючи його видатки на придбання:

квартири вартістю 8,4 млн грн;

автомобіля Infiniti FX37S вартістю 440 тисяч грн;

Mersedes Benz GL500 вартістю 600 тис. грн та іншого рухомого майна.

При цьому розмір заощаджень суттєво не змінювався.

Згідно з даними про доходи, посадовець за весь період роботи мав фінансову можливість заощадити не більше ніж 9 млн гривень.

Таким чином, чиновник задекларував недостовірні відомості, що не відповідають дійсності, на загальну суму 22 млн грн.

За версією сторони обвинувачення, заощадження, яких насправді немає, внесені до декларації з метою подальшої легалізації дорогих покупок, зроблених вже під час роботи на державній службі.

Директору Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА повідомлено про підозру у недостовірному декларуванні.

Санкція статті (ч. 2 ст. 366-2 КК України) передбачає покарання у вигляді штрафу від шести тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин. Або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зауважимо, що в прокуратурі не називають імені посадовця. Однак, як відомо, чинним директором Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА є Володимир Костіков.

Нагадаємо, що нещодавно прокуратура повідомила про підозру заступнику директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА — він не вніс у декларацію інформацію про корпоративні права підприємства у Польщі.

Раніше ми інформували, що про підозру повідомили посадовцю шляхового управління у Києві — він не вказав у декларації вартість квартири.