На Киевщине псевдоволонтеры присвоили миллионы - разоблачена схема

Правоохранители сообщили о резонансном деле о присвоении бюджетных средств, выделенных на помощь людям, которые пережили российскую оккупацию. Подозрение объявили пяти лицам — среди них представители псевдоблаготворительных фондов, предприниматель и помощник адвоката.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram в среду, 4 февраля.

Детали дела

По данным следствия, в 2022 году после деоккупации Киевщины государство выделяло деньги на еду, товары первой необходимости и генераторы для общин, пострадавших от войны. Подозреваемые подавали в Министерство социальной политики письма о готовности оказать гуманитарную помощь. Однако реальной помощи они не оказывали — средства переводились на счета подставных предприятий, которые якобы поставляли продукты и необходимые вещи.

Чтобы скрыть аферу, в министерство присылали фальшивые отчеты о приобретенных и якобы поставленных товарах. В результате деньги, предназначенные для людей, которые потеряли дома и месяцы безопасности во время оккупации, оказались в карманах аферистов.

"Деньги, которые должны были пойти на еду и тепло для людей, потерявших все, оказались в карманах аферистов. Это не просто уголовное правонарушение. Это мародерство", — говорится в сообщении.

