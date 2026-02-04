Видео
Главная Киев На Киевщине псевдоволонтеры украли миллионы — разоблачена схема

На Киевщине псевдоволонтеры украли миллионы — разоблачена схема

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 20:16
На Киевщине псевдоволонтеры присвоили миллионы - разоблачена схема
Мужчине объявили подозрение. Иллюстративное фото: Львовская областная прокуратура

Правоохранители сообщили о резонансном деле о присвоении бюджетных средств, выделенных на помощь людям, которые пережили российскую оккупацию. Подозрение объявили пяти лицам — среди них представители псевдоблаготворительных фондов, предприниматель и помощник адвоката.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram в среду, 4 февраля.

Читайте также:
На Київщині псевдоволонтери привласнили мільйони — викрито схему - фото 1
Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Детали дела

По данным следствия, в 2022 году после деоккупации Киевщины государство выделяло деньги на еду, товары первой необходимости и генераторы для общин, пострадавших от войны. Подозреваемые подавали в Министерство социальной политики письма о готовности оказать гуманитарную помощь. Однако реальной помощи они не оказывали — средства переводились на счета подставных предприятий, которые якобы поставляли продукты и необходимые вещи.

Чтобы скрыть аферу, в министерство присылали фальшивые отчеты о приобретенных и якобы поставленных товарах. В результате деньги, предназначенные для людей, которые потеряли дома и месяцы безопасности во время оккупации, оказались в карманах аферистов.

"Деньги, которые должны были пойти на еду и тепло для людей, потерявших все, оказались в карманах аферистов. Это не просто уголовное правонарушение. Это мародерство", — говорится в сообщении.

Напомним, что чиновник Киевской городской государственной администрации (КГГА) задекларировал сведения, не соответствующие действительности, на 22 миллиона гривен.

А до этого стало известно, что подозрение получил чиновник дорожного управления в Киеве — он не указал в декларации стоимость квартиры.

Офис генерального прокурора Киевская область гуманитарная помощь прокуратура подозрение
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
