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На Киевщине РФ больше всего повредила четыре района и ранила четыре человека

Ua ru
15 октября 2026 10:07
Атака РФ на Киевскую область: четверо пострадавших и поврежденные дома
Полиция фиксирует преступления РФ. Фото: полиция Киевской области

В Киевской области в результате очередной российской атаки пострадали четыре человека. Также были повреждены частные дома, автомобили и другие объекты, а один дом и грузовой автомобиль были уничтожены. По данным правоохранительных органов, за сутки в области было повреждено 16 частных домов.

Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает Новини.LIVE.

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Какие еще разрушения зафиксировали в Киевской области после атаки РФ

В течение суток 14 октября в области были повреждены хозяйственное помещение, забор, легковой автомобиль и складское здание. Еще одно домовладение и грузовик были полностью уничтожены.

На Киевщине РФ больше всего повредила четыре района и ранила четыре человека - фото 1
Пожар на месте атаки. Фото: полиция Киевской области

Наибольшие разрушения зафиксированы в Бучанском, Фастовском, Бориспольском и Обуховском районах.

На Киевщине РФ больше всего повредила четыре района и ранила четыре человека - фото 2
Поврежденный дом. Фото: полиция Киевской области

В Бучанском районе повреждены три частных дома, автомобиль и складское помещение. Также полностью уничтожены домовладение и грузовой автомобиль. Травму получила 84-летняя местная жительница.

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В Фастовском районе повреждения получили восемь частных домов, а телесные повреждения получил мужчина. В Борисполе повреждены два домовладения.

На Киевщине РФ больше всего повредила четыре района и ранила четыре человека - фото 3
Поврежденный дом. Фото: полиция Киевской области

В Обуховском районе российская атака повредила еще два частных дома. Там пострадали два человека.

Полицейские продолжают документировать последствия российской агрессии в Киевской области и собирать доказательства военных преступлений.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 14 октября российские войска атаковали все три теплоэлектроцентрали Киева, энергетические объекты Харькова и области, а также критическую инфраструктуру Киевской области. В результате обстрелов в столице погибли пять человек, ещё 36 получили ранения.

Как сообщали Новини.LIVE, энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявил, что от работы трех ТЭЦ зависит энергообеспечение двух третей Киева, преимущественно правого берега. Он объяснил, как российские атаки на энергетическую инфраструктуру угрожают тепло- и водоснабжению столицы и к каким бюджетным расходам может привести восстановление поврежденных станций.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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