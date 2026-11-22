Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

У Вишневому Київської області реактивний безпілотник "Герань-5" влучив у торговий центр Novus. Відомо про постраждалих та одного загиблого.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, передає Новини.LIVE.

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Наслідки удару по Вишневому

За даними очільника ОВА Тимура Ткаченка, ще троє осіб дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

"Люди просто прийшли до магазину за продуктами. Звичайний похід за покупками обернувся трагедією через російську атаку", — написав Ткаченко.

Повідомлення КОВА. Фото: скриншот

Унаслідок атаки виникла пожежа в будівлі магазину. Наразі її вже ліквідували.

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Ткаченко наголосив, що російські війська продовжують атакувати цивільні об'єкти та наражати на небезпеку мирних жителів.

Як повідомляли Новини.LIVE, унаслідок російської атаки на Димер Київської області було пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Під завалами загинув 18-річний Роман — син працівниці дитячого садка "Зернятко".

До пошуково-рятувальних робіт на місці російської атаки залучили важку інженерну техніку та кінологів ДСНС із собаками. Пошуки ускладнюють великі бетонні плити й зруйновані перекриття.