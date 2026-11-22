Рятувальники на місці російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

У Димері Київської області під завалами пошкодженої п’ятиповерхівки загинув Роман — син працівниці дитячого садка "Зернятко". Хлопець залишався вдома, поки його мати, помічниця вихователя Лідія Олексіївна, перебувала в селі.

Про це журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій розповіла директорка дошкільного закладу Наталя.

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Що відомо про загибель 18-річного хлопця в Димері

За словами Наталі, родина працівниці проживала в тому під’їзді будинку, який зазнав руйнувань. Тіло хлопця знайшли під завалами.

"Наша працівниця, помічник вихователя Лідія Олексіївна, проживала в цьому будинку, в тому під'їзді, де трапилися горе. Вона була в селі. Вона поїхала в село в п'ятницю, а син залишився. Знайшли його. Двохсотий", — розповіла директорка.

Ліквідація наслідків атаки. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Наталя також зазначила, що Роман навчався у професійно-технічному училищі. За наданою інформацією, хлопець збирався відвезти документи на практику.

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Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Дитячий садок "Зернятко" розташований за кілька метрів від пошкодженої п’ятиповерхівки. Вибуховою хвилею там вибило понад 30–40 вікон, пошкоджень зазнали також вхідні та міжкімнатні двері й вентиляція.

Рятувальники на місці російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Водночас серед дітей і працівників закладу постраждалих немає. За словами директорки, візуально серйозних пошкоджень будівлі не помітно, однак її міцність ще не перевіряли.

У дитсадку за списком перебувають 150 дітей, щодня його відвідують понад 100 вихованців. Коли заклад зможе відновити роботу, наразі невідомо.

Як повідомляли Новини.LIVE, внаслідок російської атаки на Димер було пошкоджено житлові будинки. Найбільших руйнувань зазнала п’ятиповерхівка, у якій обвалилася частина під’їзду та спалахнула пожежа.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський повідомив, що пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару тривають від ранку. Глава держави також подякував рятувальникам за оперативну роботу.