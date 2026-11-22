П'ять поверхів будинку зруйновані на Київщині після атаки: фоторепортаж
У неділю, 22 листопада, російський безпілотник влучив у п'ятиповерховий житловий будинок у селищі Димер Вишгородського району Київської області. Унаслідок удару частина під'їзду обвалилася, а в будівлі спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники, які розбирають завали та шукають людей. Під уламками ще можуть перебувати мешканці будинку.
Про ситуацію з місця події повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.
У Димері під завалами будинку шукають людей
Речниця Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан розповіла, що пошуки тривають. Кількість людей, які можуть залишатися під уламками, ще встановлюють.
"За попередньою інформацією, під завалами може перебувати до вісьми людей, але ця інформація уточнюється і перевіряється, тому що є інформація, що ще деякі люди не виходять на зв'язок", — повідомила Рубан.
До робіт залучили важку інженерну техніку та кінологів ДСНС із собаками. Пошуки ускладнюють великі бетонні плити та зруйновані перекриття.
За словами речниці, під завалами також може перебувати дитина. Цю інформацію наразі перевіряють.
На місці створили штаб допомоги постраждалим. Із мешканцями працюють психологи.
Очевидиця розповіла про перші хвилини після удару РФ
Місцева жителька Марія Андріївна, яка мешкає в сусідньому будинку, розповіла журналістці Новини.LIVE про момент вибуху.
"Я не спала, це було п'ять годин і три минути. Я ще глянула на мобільний. І такий неєстественний вибух, зариво", — пригадала вона.
Від вибухової хвилі постраждала і її квартира. Жінка розповіла, що пошкоджено балкон та вікно. Після удару вона вийшла надвір і побачила сильну пожежу в сусідньому будинку.
За словами очевидці, люди голосно кричали. Згодом на місце прибули рятувальники.
Марія Андріївна також зазначила, що перед вибухом не чула сигналу повітряної тривоги. Після атаки вона звернулася по допомогу та написала заяву про пошкодження житла.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що через російський удар по Димеру постраждали двоє людей. Підліток 2010 року народження дістав множинні осколкові поранення руки. Його госпіталізували. Також поранення стопи дістала 22-річна дівчина. Медики надали їй допомогу на місці.
Також Новини.LIVE писали про заяву президента України Володимира Зеленського щодо 14 людей, які після атаки не виходять на зв'язок. Із пошкодженого будинку рятувальники евакуювали дев'ятьох мешканців, серед яких одна дитина. Пожежу вдалося локалізувати.