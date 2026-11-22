Рятувальники розбирають зруйновані конструкції внаслідок російського удару по Димеру на Київщині. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 22 листопада, російський безпілотник влучив у п'ятиповерховий житловий будинок у селищі Димер Вишгородського району Київської області. Унаслідок удару частина під'їзду обвалилася, а в будівлі спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники, які розбирають завали та шукають людей. Під уламками ще можуть перебувати мешканці будинку.

Про ситуацію з місця події повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Масштабні руйнування п'ятиповерхівки в Димері після ранкової атаки РФ 22 листопада. Фото: Новини.LIVE

У Димері під завалами будинку шукають людей

Речниця Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан розповіла, що пошуки тривають. Кількість людей, які можуть залишатися під уламками, ще встановлюють.

Будівельні уламки вивозять із місця руйнувань у Димері за допомогою спецтехніки. Фото: Новини.LIVE

"За попередньою інформацією, під завалами може перебувати до вісьми людей, але ця інформація уточнюється і перевіряється, тому що є інформація, що ще деякі люди не виходять на зв'язок", — повідомила Рубан.

Спецтехніка працює біля зруйнованого під'їзду багатоповерхівки в Димері. Фото: Новини.LIVE

До робіт залучили важку інженерну техніку та кінологів ДСНС із собаками. Пошуки ускладнюють великі бетонні плити та зруйновані перекриття.

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Кінолог зі службовою собакою на місці пошуково-рятувальних робіт у Димері. Фото: Новини.LIVE

За словами речниці, під завалами також може перебувати дитина. Цю інформацію наразі перевіряють.

На місці створили штаб допомоги постраждалим. Із мешканцями працюють психологи.

Рятувальники працюють на висоті біля зруйнованої частини п'ятиповерхівки в Димері. Фото: Новини.LIVE

Очевидиця розповіла про перші хвилини після удару РФ

Місцева жителька Марія Андріївна, яка мешкає в сусідньому будинку, розповіла журналістці Новини.LIVE про момент вибуху.

Марія Андріївна, що проживає в сусідньому будинку. Фото: Новини.LIVE

"Я не спала, це було п'ять годин і три минути. Я ще глянула на мобільний. І такий неєстественний вибух, зариво", — пригадала вона.

Від вибухової хвилі постраждала і її квартира. Жінка розповіла, що пошкоджено балкон та вікно. Після удару вона вийшла надвір і побачила сильну пожежу в сусідньому будинку.

Пошкоджені вікна та балкони житлового будинку в Димері після російського удару. Фото: Новини.LIVE

За словами очевидці, люди голосно кричали. Згодом на місце прибули рятувальники.

Марія Андріївна також зазначила, що перед вибухом не чула сигналу повітряної тривоги. Після атаки вона звернулася по допомогу та написала заяву про пошкодження житла.

Пошкоджений автомобіль поблизу місця російської атаки в Димері. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що через російський удар по Димеру постраждали двоє людей. Підліток 2010 року народження дістав множинні осколкові поранення руки. Його госпіталізували. Також поранення стопи дістала 22-річна дівчина. Медики надали їй допомогу на місці.

Також Новини.LIVE писали про заяву президента України Володимира Зеленського щодо 14 людей, які після атаки не виходять на зв'язок. Із пошкодженого будинку рятувальники евакуювали дев'ятьох мешканців, серед яких одна дитина. Пожежу вдалося локалізувати.