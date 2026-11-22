В Киевской области российский дрон попал в ТЦ: есть погибший
В Вишневом Киевской области реактивный беспилотник "Герань-5" поразил торговый центр Novus. Известно о пострадавших и одном погибшем.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация, передает Новини.LIVE.
Последствия удара по Вишневому
По данным главы ОВА Тимура Ткаченко, ещё трое человек получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.
"Люди просто пришли в магазин за продуктами. Обычный поход за покупками обернулся трагедией из-за российской атаки", — написал Ткаченко.
В результате атаки в здании магазина возник пожар. В настоящее время его уже потушили.
Ткаченко подчеркнул, что российские войска продолжают атаковать гражданские объекты и подвергать опасности мирных жителей.
Как сообщали Новини.LIVE, в результате российской атаки на Дымер Киевской области был поврежден пятиэтажный жилой дом. Под завалами погиб 18-летний Роман — сын сотрудницы детского сада "Зернятко".
К поисково-спасательным работам на месте российской атаки привлекли тяжелую инженерную технику и кинологов ГСЧС с собаками. Поиски затрудняют большие бетонные плиты и разрушенные перекрытия.