Сапери ДСНС зняли з дерева БпЛА у Київській області

Сапери знімають з дерева ворожий дрон. Фото: ДСНС України

У Київській області сапери ДСНС зняли з дерева російський безпілотник. Він застряг у кроні дерева.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

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Дрон застряг у кроні дерева. Фото: ДСНС України

Який вигляд мав дрон. Фото: ДСНС України

У одному з населених пунктів Київської області сапери Мобільного рятувального центру ДСНС України вилучили залишки ворожого безпілотника-приманки. БпЛА застряг на дереві та, на щастя, не містив бойової частини, тому не становив загрози для мешканців.

Сапери завантажують дрон до машини. Фото: ДСНС України

ДСНС нагадує про важливість дотримання правил безпеки: не наближатися до підозрілих предметів, навіть якщо вони виглядають безпечними, та негайно повідомляти про знахідки за номером 101.

Нагадаємо, у Києві відновили теплопостачання для будинків, які були тимчасово відключені від опалення через пошкоджену тепломережу від російських обстрілів.

Також стало відомо, що у Київській області ворожі безпілотники влучили у склад відомої мережі супермаркетів.