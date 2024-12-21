Сапери ДСНС зняли з дерева БпЛА у Київській області

На Київщині сапери зняли з дерева ворожий безпілотник-приманку
У Київській області сапери ДСНС зняли з дерева російський безпілотник. Він застряг у кроні дерева.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
Дрон застряг на дереві в Київській області
У одному з населених пунктів Київської області сапери Мобільного рятувального центру ДСНС України вилучили залишки ворожого безпілотника-приманки. БпЛА застряг на дереві та, на щастя, не містив бойової частини, тому не становив загрози для мешканців.
ДСНС нагадує про важливість дотримання правил безпеки: не наближатися до підозрілих предметів, навіть якщо вони виглядають безпечними, та негайно повідомляти про знахідки за номером 101.
Нагадаємо, у Києві відновили теплопостачання для будинків, які були тимчасово відключені від опалення через пошкоджену тепломережу від російських обстрілів.
Також стало відомо, що у Київській області ворожі безпілотники влучили у склад відомої мережі супермаркетів.
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