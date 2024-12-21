Саперы ГСЧС сняли с дерева БпЛА в Киевской области

В Киевской области саперы сняли с дерева вражеский БпЛА-приманку
В Киевской области саперы ГСЧС сняли с дерева российский беспилотник . Он застрял в кроне дерева.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
Дрон застрял на дереве в Киевской области
В одном из населенных пунктов Киевской области саперы Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины изъяли остатки вражеского беспилотника-приманки. БпЛА застрял на дереве и, к счастью, не содержал боевой части, поэтому не представлял угрозы жителям.
ГСЧС напоминает о важности соблюдения правил безопасности: не приближаться к подозрительным предметам, даже если они выглядят безопасными и немедленно сообщать о находках по номеру 101.
Напомним, в Киеве возобновили теплоснабжение для домов, временно отключенных от отопления из-за поврежденной теплосети от российских обстрелов.
Также стало известно, что в Киевской области вражеские беспилотники попали в склад известной сети супермаркетов.
Читайте Новини.LIVE!