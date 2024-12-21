Саперы ГСЧС сняли с дерева БпЛА в Киевской области

Саперы снимают с дерева вражеский дрон. Фото: ГСЧС Украины

В Киевской области саперы ГСЧС сняли с дерева российский беспилотник . Он застрял в кроне дерева.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

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Дрон застрял на дереве в Киевской области

Дрон застрял в кроне дерева. Фото: ГСЧС Украины

Как выглядел дрон. Фото: ГСЧС Украины

В одном из населенных пунктов Киевской области саперы Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины изъяли остатки вражеского беспилотника-приманки. БпЛА застрял на дереве и, к счастью, не содержал боевой части, поэтому не представлял угрозы жителям.

Саперы загружают дрон в машину. Фото: ГСЧС Украины

ГСЧС напоминает о важности соблюдения правил безопасности: не приближаться к подозрительным предметам, даже если они выглядят безопасными и немедленно сообщать о находках по номеру 101.

Напомним, в Киеве возобновили теплоснабжение для домов, временно отключенных от отопления из-за поврежденной теплосети от российских обстрелов.

Также стало известно, что в Киевской области вражеские беспилотники попали в склад известной сети супермаркетов.