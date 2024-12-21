Що відомо про атаку БпЛА на склад замороженої продукції "Сільпо" в Бориспільському районі Київщини

Пожежа. Фото: ДСНС Києва

У ніч проти 20 грудня росіяни атакували БпЛА Бориспільський район Київської області. Під ударом опинився склад замороженої продукції "Сільпо".

Про це повідомили на сторінці Fozzy Group у Facebook.

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Унаслідок пожежі згоріли товари вартістю в понад 400 мільйонів гривень. Люди не постраждали. Наразі команда Fozzy Group працює над переналаштуванням логістики.

Нагадаємо, вранці 20 грудня РФ завдала масованого удару дронами та балістичними ракетами по Києву. Одна людина загинула, а ще 13 зазнали поранень. Пошкоджені дипломатичні установи, костел Святого Миколая, автомобіль волонтерки.

Також ми повідомляли, що ввечері 20 грудня росіяни атакували "Шахедом" багатоповерхівку в Салтівському районі Харкова. Унаслідок цієї атаки постраждали шестеро людей: у п'ятьох із них гостра реакція на стрес. Серед потерпілих є дитина. Ще один ударний безпілотник влучив у приватний будинок у Київському районі Харкова. На місці прильоту спалахнула пожежа. Постраждали двоє людей.