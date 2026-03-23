На Київщині сьогодні діятимуть відключення світла: графік

Жінка з ліхтарем.

Стабілізаційні графіки відключень світла на Київщині в понеділок, 23 березня, застосовуватимуть лише у двох чергах. Причиною запровадження обмежень є наслідки ударів по енергооб'єктах.

Про це повідомили у ДТЕК, передає Новини.LIVE.

Як відключатимуть світло на Київщині 23 березня

У регіоні діятимуть відключення за 12 чергами:

черга 1.1: світла не буде від 19:30 до 22:00;

черги 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.2: світло буде весь день;

черга 6.1: світла не буде від 17:00 до 19:30.

Перевірити, у які години не буде світла, можна на сайті чи в застосунку Yasno і на сайті ДТЕК "Київські електромережі".

Раніше стало відомо, що 22 березня частина двох районів Києва та Броварського району Київщини залишилися без електропостачання. Причиною відключення стала аварія на одному з об'єктів, який зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки.

Також ми повідомляли, що ввечері 21 березня в частинах Дарницького та Дніпровського району Києва через аварію в електромережі не було світла та води. Електротранспорт курсував із затримкою.