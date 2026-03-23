На Киевщине сегодня будут действовать отключения света: график

Дата публикации 23 марта 2026 07:48
Женщина с фонарем. Фото иллюстративное: Андрей Кравченко/AP

Стабилизационные графики отключений света на Киевщине в понедельник, 23 марта, будут применять только в двух очередях. Причиной введения ограничений являются последствия ударов по энергообъектам.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Новини.LIVE.

В регионе будут действовать отключения по 12 очередям:

  • очередь 1.1: света не будет с 19:30 до 22:00;
  • очереди 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.2: свет будет весь день;
  • очередь 6.1: света не будет с 17:00 до 19:30.

Проверить, в какие часы не будет света, можно на сайте или в приложении Yasno и на сайте ДТЭК "Киевские электросети".

Ранее стало известно, что 22 марта часть двух районов Киева и Броварского района Киевской области остались без электроснабжения. Причиной отключения стала авария на одном из объектов, который получил повреждения в результате российской атаки.

Также мы сообщали, что вечером 21 марта в частях Дарницкого и Днепровского района Киева из-за аварии в электросети не было света и воды. Электротранспорт курсировал с задержкой.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
Реклама

