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На Київщині сталася смертельна пожежа — горів житловий будинок

5 січня 2024 14:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Київщині сталася смертельна пожежа — горів житловий будинок
Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці, 5 січня, на Київщині сталася масштабна пожежа у житловому приватному будинку. Відомо про одного загиблого та одну поранену. 

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС у Київській області.

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Смертельна пожежа на Київщині

Повідомляється, що загоряння приватного житлового будинку сталося близько 04:51 у селі Дитятки. 

На місце події прибули 2 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу о 08:13. 

Внаслідок трагедії загинув господар будинку — чоловік 1975 року народження. Жінка 1976 року народження отримала опіки. Медики надали їй допомогу на місці. 

Наразі, причина пожежі встановлюється.

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Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Вишгороді поблизу столиці вдень 31 грудня сталася пожежа у квартирі на 17 поверсі. Виявилося, що загоряння спричинив повербанк, який заряджався від розетки.

Також 4 січня у місті Канів Черкаської області сталася потужна пожежа. За попередньою інформацією, горить сирзавод.

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