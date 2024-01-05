На Київщині сталася смертельна пожежа — горів житловий будинок
Вранці, 5 січня, на Київщині сталася масштабна пожежа у житловому приватному будинку. Відомо про одного загиблого та одну поранену.
Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС у Київській області.
Смертельна пожежа на Київщині
Повідомляється, що загоряння приватного житлового будинку сталося близько 04:51 у селі Дитятки.
На місце події прибули 2 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу о 08:13.
Внаслідок трагедії загинув господар будинку — чоловік 1975 року народження. Жінка 1976 року народження отримала опіки. Медики надали їй допомогу на місці.
Наразі, причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, у Вишгороді поблизу столиці вдень 31 грудня сталася пожежа у квартирі на 17 поверсі. Виявилося, що загоряння спричинив повербанк, який заряджався від розетки.
Також 4 січня у місті Канів Черкаської області сталася потужна пожежа. За попередньою інформацією, горить сирзавод.
Читайте Новини.LIVE!