На Київщині сталася смертельна пожежа — горів житловий будинок

Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС

Вранці, 5 січня, на Київщині сталася масштабна пожежа у житловому приватному будинку. Відомо про одного загиблого та одну поранену.

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС у Київській області.

Читайте також:

Смертельна пожежа на Київщині

Повідомляється, що загоряння приватного житлового будинку сталося близько 04:51 у селі Дитятки.

На місце події прибули 2 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу о 08:13.

Внаслідок трагедії загинув господар будинку — чоловік 1975 року народження. Жінка 1976 року народження отримала опіки. Медики надали їй допомогу на місці.

Наразі, причина пожежі встановлюється.

Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Вишгороді поблизу столиці вдень 31 грудня сталася пожежа у квартирі на 17 поверсі. Виявилося, що загоряння спричинив повербанк, який заряджався від розетки.

Також 4 січня у місті Канів Черкаської області сталася потужна пожежа. За попередньою інформацією, горить сирзавод.