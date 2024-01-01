На Київщині у квартирі через повербанк сталася пожежа

Рятувальники. Фото: ДСНС Київщини

У Вишгороді поблизу столиці вдень 31 грудня сталася пожежа у квартирі на 17 поверсі. Виявилося, що загоряння спричинив повербанк, який заряджався від розетки.

Про це повідомляє ДСНС Київщини.

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Так, рятувальники по прибуттю виявили в задимленій квартирі жінку та вивели її на свіже повітря. Згодом її ушпиталили до районної лікарні.

Рятувальники в будинку, де сталася пожежа. Фото: ДСНС Київщини

За попередньою інформацією, причиною пожежі стало загоряння повербанку, який стояв на зарядці в одній із кімнат.

Зазначається, що складність гасіння полягала в тому, що під'їзди до будинку були повністю заблоковані припаркованими автомобілями мешканців. Тому рятувальникам довелось витрачати час, аби звільнити проїзд.

Пожежний автомобіль біля будинку, де сталося загоряння. Фото: ДСНС Київщини

Так, для ліквідації пожежі були залучені 18 рятувальників та п'ять одиниць техніки.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, що 27 грудня у Києві трапилася пожежа у багатоповерхівці на вулиці Татарській. Внаслідок цього загинув чоловік, ще до приїзду пожежників він вистрибнув з палаючої квартири.