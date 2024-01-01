На Київщині у квартирі через повербанк сталася пожежа
У Вишгороді поблизу столиці вдень 31 грудня сталася пожежа у квартирі на 17 поверсі. Виявилося, що загоряння спричинив повербанк, який заряджався від розетки.
Про це повідомляє ДСНС Київщини.
Пожежа в квартирі через повербанк
Так, рятувальники по прибуттю виявили в задимленій квартирі жінку та вивели її на свіже повітря. Згодом її ушпиталили до районної лікарні.
За попередньою інформацією, причиною пожежі стало загоряння повербанку, який стояв на зарядці в одній із кімнат.
Зазначається, що складність гасіння полягала в тому, що під'їзди до будинку були повністю заблоковані припаркованими автомобілями мешканців. Тому рятувальникам довелось витрачати час, аби звільнити проїзд.
Так, для ліквідації пожежі були залучені 18 рятувальників та п'ять одиниць техніки.
Нагадаємо, що 27 грудня у Києві трапилася пожежа у багатоповерхівці на вулиці Татарській. Внаслідок цього загинув чоловік, ще до приїзду пожежників він вистрибнув з палаючої квартири.
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