В Киевской области произошел смертельный пожар — горел жилой дом

Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС

Утром 5 января в Киевской области произошел масштабный пожар в жилом частном доме. Известно об одном погибшем и одной раненой.

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС в Киевской области.

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Сообщается, что возгорание частного жилого дома произошло около 04:51 в селе Дитятки.

На место происшествия прибыли 2 единицы техники и 11 человек личного состава. Спасателям удалось ликвидировать пожар в 08:13.

В результате трагедии погиб хозяин дома — мужчина 1975 года рождения. Женщина 1976 года рождения получила ожоги. Медики оказали ей помощь на месте.

Причина пожара устанавливается.

Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС

Напомним, в Вышгороде вблизи столицы днем 31 декабря произошел пожар в квартире на 17-м этаже. Оказалось, что возгорание вызвал заряжавшийся от розетки повербанк.

Также 4 января в городе Канев Черкасской области произошел мощный пожар. По предварительной информации, горел сырзавод.