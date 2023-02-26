На Київщині стався вибух газу у приватному будинку: фото

Наслідки вибуху газу на Київщині

Вибух газу стався у приватному будинку на Київщині. Внаслідок вибуху одна людина постраждала.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Що відомо

Як розповіли у відомстві, 26 лютого о 08:31 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення, що стався вибух природного газу без подальшого горіння в с. Здвижівка по вул. Студентський провулок.

На місце виклику направлено чергові караули 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт. Бородянка та 58-го Державного пожежно-рятувального посту смт. Клавдієво-Тарасове.

Внаслідок вибуху травмована одна особа, яку з опіками госпіталізовано до лікарні.

ДСНС також оприлюднила фото будинку, де стався вибух. На кадрах видно, що від вибуху обвалилася стіна будівлі, а також дах.

Нагадаємо, в Одеській області 16 лютого до Служби порятунку надійшло повідомлення про розгерметизацію газобалонного обладнання легкового автомобіля. Внаслідок чого стався вибух.

Також відомо, що 9 лютого на території колишнього заводу у Дарницькому районі стався вибух.