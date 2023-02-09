Вибух у Дарницькому районі столиці — кадри з місця події

Внаслідок вибуху загинули дві людини

У Дарницькому районі столиці продовжуються рятувально-пошукові роботи. Під завалами досі перебувають люди.

Кадри з місця вибуху показали у Київській міській військовій адміністрації.

Що відомо

Як зазначає столичний міський голова Віталій Кличко, внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі загинули дві людини, ще чотирьох вдалося врятувати.

"Зараз розбирають завали та шукають людей, які можуть залишатися під уламками зруйнованої будівлі", — розповів мер Києва.

Відомо, що внаслідок вибуху зруйнована одноповерхова будівля складського приміщення. Внаслідок цього виникла пожежа на площі близько 500 кв.м.

Так, за попередньою інформацією причиною вибуху став газовий балон. На місці продовжують працювати екстрені служби.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Українці, що у Київській області, сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці.

Внаслідок пожежі знищено чотири балкони та дві кімнати у двох квартирах на шостому та сьомому поверхах. Окрім того, пошкоджено чотири балкони на восьмому та дев’ятому поверхах. На щастя, жертв немає.

Також, ввечері 4 лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Одесі по вулиці Обривистій, що у селищі Котовського. Під час гасіння були виявлені тіла двох осіб, їх особи встановлюються.