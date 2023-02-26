В Киевской области произошел взрыв газа в частном доме: фото

Последствия взрыва газа в Киевской области

Взрыв газа произошел в частном доме Киевской области. В результате взрыва один человек пострадал.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Что известно

Как рассказали в ведомстве, 26 февраля в 08:31 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение, что произошел взрыв природного газа без дальнейшего горения в с. Здвижовка по ул. Студенческий переулок.

На место вызова направлены караулы 31-й Государственной пожарно-спасательной части пгт. Бородянка и 58-го Государственного пожарно-спасательного поста пгт. Клавдиево-Тарасово.

В результате взрыва травмирован один человек, который с ожогами госпитализирован в больницу.

ГСЧС также обнародовала фото дома, где произошел взрыв. На кадрах видно, что от взрыва рухнула стена здания, а также крыша.

Напомним, в Одесской области 16 февраля в Службу спасения поступило сообщение о разгерметизации газобаллонного оборудования легкового автомобиля. В результате чего произошел взрыв.

Также известно, что 9 февраля на территории бывшего завода в Дарницком районе произошел взрыв.