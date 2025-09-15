Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев На Киевщине произошел взрыв — есть погибшая и раненый

На Киевщине произошел взрыв — есть погибшая и раненый

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 13:27
Взрыв на Киевщине 15 сентября — погибла женщина
Полиция на месте вызова. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Броварском районе Киевской области 15 сентября взорвался неизвестный предмет. В результате происшествия погибла одна женщина, также получил ранения один мужчина.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Реклама
Читайте также:

Взрыв на Киевщине 15 сентября

Правоохранители рассказали, что 15 сентября, около 10:00 к ним поступило сообщение о взрыве в селе Морозовка Барышевской громады.

По предварительным данным, неподалеку от свалки взорвался неизвестный предмет. В результате на месте погибла 57-летняя местная жительница, а 40-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники полиции Киевщины, спасатели и медики.

"Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента и происхождение взрывоопасного предмета", — говорится в сообщении.

Напомним, 13 сентября на Киевщине прогремели громкие взрывы. Тогда сообщали, что это не связано с воздушной атакой врага.

Незадолго выяснилось, что произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз. Движение по железнодорожным путям было остановлено.

В результате полиция начала расследование чрезвычайной ситуации. Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.

смерть взрыв полиция Киевская область ранение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации