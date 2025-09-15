Взрыв на Киевщине 15 сентября — погибла женщина

На Киевщине произошел взрыв — есть погибшая и раненый
В Броварском районе Киевской области 15 сентября взорвался неизвестный предмет. В результате происшествия погибла одна женщина, также получил ранения один мужчина.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
Взрыв на Киевщине 15 сентября
Правоохранители рассказали, что 15 сентября, около 10:00 к ним поступило сообщение о взрыве в селе Морозовка Барышевской громады.
По предварительным данным, неподалеку от свалки взорвался неизвестный предмет. В результате на месте погибла 57-летняя местная жительница, а 40-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники полиции Киевщины, спасатели и медики.
"Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента и происхождение взрывоопасного предмета", — говорится в сообщении.
Напомним, 13 сентября на Киевщине прогремели громкие взрывы. Тогда сообщали, что это не связано с воздушной атакой врага.
Незадолго выяснилось, что произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз. Движение по железнодорожным путям было остановлено.
В результате полиция начала расследование чрезвычайной ситуации. Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.
