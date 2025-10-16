Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ На Київщині стався витік хімічної речовини — деталі від ДСНС

На Київщині стався витік хімічної речовини — деталі від ДСНС

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 18:00
Оновлено: 18:00
Витік хімічної речовини на Київщині — розлилась азотна кислота
Витік азотної кислоти на Київщині. Фото: ДСНС

На дорозі в селі Росава Київської області трапився витік хімічної речовини. З цистерни, яку перевозила вантажівка, стався розлив близько 1 куб. м азотної кислоти.

Про це повідомили у ДСНС України 16 жовтня. 

Реклама
Читайте також:

Витік хімічної речовини на Київщині

"На автодорозі в селі Росава, Обухівського району, стався розлив близько 1 куб. м азотної кислоти з цистерни. Рятувальники ліквідували витік хімічної речовини", — йдеться у повідомленні ДСНС. 

Витік хімічної речовини на Київщині
Рятувальники готуються до ліквідації витоку хімічної речовини. Фото: ДСНС
Розлив азотної кислоти на Київщині
Ліквідація витоку хімічної речовини на Київщині. Фото: ДСНС
Витік хімічної речовини на Київщині 16 жовтня
Рятувальники ліквідують розлив хімічної речовини. Фото: ДСНС
Витік азотної кислоти на Київщині
Ліквідація розливу азотної кислоти на Київщині. Фото: ДСНС
Витік хімічної речовини на Київщині
Ліквідація витоку азотної кислоти на Київщині. Фото: ДСНС
Витік хімічної речовини у Київській області
Виявлення витоку хімічної речовини. Фото: ДСНС

Зазначається, що група радіаційно-хімічного та біологічного захисту ДСНС разом з Мобільним рятувальним центром швидкого реагування та спеціалістами ДУ "Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", оперативно локалізували ситуацію.

Рятувальники перекачали кислоту в іншу місткість, запобігши подальшому розповсюдженню небезпечної речовини. Загрози для населення немає.

Нагадаємо, у ДТЕК повідомили, що 16 жовтня у Києві знову запровадили аварійні відключення світла. Фіксується складна ситуація в енергосистемі після російських обстрілів.

Також ми писали, що у Солом’янському районі трапився обвал будинку. У липні він постраждав від атаки російських дронів. 

ДСНС Київська область рятувальники хімічна загроза витік
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації