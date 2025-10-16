Витік хімічної речовини на Київщині — розлилась азотна кислота

Витік азотної кислоти на Київщині. Фото: ДСНС

На дорозі в селі Росава Київської області трапився витік хімічної речовини. З цистерни, яку перевозила вантажівка, стався розлив близько 1 куб. м азотної кислоти.

Про це повідомили у ДСНС України 16 жовтня.

Витік хімічної речовини на Київщині

"На автодорозі в селі Росава, Обухівського району, стався розлив близько 1 куб. м азотної кислоти з цистерни. Рятувальники ліквідували витік хімічної речовини", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники готуються до ліквідації витоку хімічної речовини. Фото: ДСНС

Ліквідація витоку хімічної речовини на Київщині. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідують розлив хімічної речовини. Фото: ДСНС

Ліквідація розливу азотної кислоти на Київщині. Фото: ДСНС

Ліквідація витоку азотної кислоти на Київщині. Фото: ДСНС

Виявлення витоку хімічної речовини. Фото: ДСНС

Зазначається, що група радіаційно-хімічного та біологічного захисту ДСНС разом з Мобільним рятувальним центром швидкого реагування та спеціалістами ДУ "Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", оперативно локалізували ситуацію.

Рятувальники перекачали кислоту в іншу місткість, запобігши подальшому розповсюдженню небезпечної речовини. Загрози для населення немає.

