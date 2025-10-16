У Києві будинок після влучання дрона 4 липня пережив новий обвал

Будинок у Солом'янському районі, який зазнав атаки дрона РФ 4 липня. Фото: Новини.LIVE

У Києві на проспекті Відрадному знову стався обвал у будинку, який постраждав під час липневої атаки дрона-камікадзе "Шахед". Попри те, що вже прийшли похолодання, влада досі затягує процес відбудови, а ремонти доводиться робити людям власним коштом.

Будинок, який постраждав на Відрадному 4 липня, знову обвалився

Кілька днів тому, 9 жовтня, близько першої ночі мешканці прокинулися від гуркоту й хитання конструкцій. За словами очевидців, будівля буквально здригалася, а цегла обсипалася зі стін. Люди одразу згадали про липневу атаку, коли безпілотник влучив у цей самий дім і зруйнував два поверхи.

Після тодішнього удару комісія визнала більшість квартир придатними для проживання, і мешканці вирішили залишитися у своїх оселях. Вони самостійно почали відновлення — замінювали вікна, купували матеріали, планували ремонт. Однак після обвалу 9 жовтня люди побоюються, що їхні квартири можуть отримати статус аварійних.

"До цього обвалу у нас квартира не була аварійною, ми поміняли вікна, ми закупили матеріали на відновлення штукатурки, фарби, шпалери. Тобто ми повним ходом збиралися робить ремонт в кімнаті", — розповіла мешканка будинку.

Ситуацію ускладнює відсутність комунальних послуг. Газу немає ще з липня — його планують повернути лише після ремонту даху, який досі не розпочато. Під загрозою й опалювальний сезон: система не підключена, і люди хвилюються, що з настанням холодів залишаться без тепла.

Киянам ніде ховатися від обстрілів — укриття хочуть привласнити невідомі

Окреме занепокоєння викликає доля укриття, яке розташоване в підвалі цього будинку. Раніше воно мало офіційний статус сховища, однак тепер мешканці заявляють, що невідомі особи у військовій формі намагаються його привласнити.

"На моє прохання представитись, мене штовхнули. У мене є припущення, що це були саме люди, які дивилися на наш підвал, щоб його забрати у нас. Тому що за день до цього прийшов невідомий чоловік і сказав, що він викупив пів підвалу, який раніше був укриттям", — поділилася інша мешканка будинку.

Нагадаємо, у серпні начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив про початок відновлення житлових будинків у Києві, проте, йдеться лише про ті, які були пошкоджені з 2022 по 2024 рік.

У вересні стало відомо, що не всім компенсовують витрати, хто робить ремонт пошкодженого житла власним коштом.

Наприкінці вересня депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко заявляв, що влада досі не має чітких алгоритмів, як діяти для фінансування відновлення зруйнованого житла.