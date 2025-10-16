Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Обвал у Солом’янському районі — дім після дрона руйнується далі

Обвал у Солом’янському районі — дім після дрона руйнується далі

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 10:27
У Києві будинок після влучання дрона 4 липня пережив новий обвал
Будинок у Солом'янському районі, який зазнав атаки дрона РФ 4 липня. Фото: Новини.LIVE

У Києві на проспекті Відрадному знову стався обвал у будинку, який постраждав під час липневої атаки дрона-камікадзе "Шахед". Попри те, що вже прийшли похолодання, влада досі затягує процес відбудови, а ремонти доводиться робити людям власним коштом.

Про це йдеться у сюжеті програми "Київський час".

Реклама
Читайте також:

Будинок, який постраждав на Відрадному 4 липня, знову обвалився

Кілька днів тому, 9 жовтня, близько першої ночі мешканці прокинулися від гуркоту й хитання конструкцій. За словами очевидців, будівля буквально здригалася, а цегла обсипалася зі стін. Люди одразу згадали про липневу атаку, коли безпілотник влучив у цей самий дім і зруйнував два поверхи.

Після тодішнього удару комісія визнала більшість квартир придатними для проживання, і мешканці вирішили залишитися у своїх оселях. Вони самостійно почали відновлення — замінювали вікна, купували матеріали, планували ремонт. Однак після обвалу 9 жовтня люди побоюються, що їхні квартири можуть отримати статус аварійних.

"До цього обвалу у нас квартира не була аварійною, ми поміняли вікна, ми закупили матеріали на відновлення штукатурки, фарби, шпалери. Тобто ми повним ходом збиралися робить ремонт в кімнаті", — розповіла мешканка будинку.

Ситуацію ускладнює відсутність комунальних послуг. Газу немає ще з липня — його планують повернути лише після ремонту даху, який досі не розпочато. Під загрозою й опалювальний сезон: система не підключена, і люди хвилюються, що з настанням холодів залишаться без тепла.

Киянам ніде ховатися від обстрілів — укриття хочуть привласнити невідомі

Окреме занепокоєння викликає доля укриття, яке розташоване в підвалі цього будинку. Раніше воно мало офіційний статус сховища, однак тепер мешканці заявляють, що невідомі особи у військовій формі намагаються його привласнити. 

"На моє прохання представитись, мене штовхнули. У мене є припущення, що це були саме люди, які дивилися на наш підвал, щоб його забрати у нас. Тому що за день до цього прийшов невідомий чоловік і сказав, що він викупив пів підвалу, який раніше був укриттям", — поділилася інша мешканка будинку.

Нагадаємо, у серпні начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив про початок відновлення житлових будинків у Києві, проте, йдеться лише про ті, які були пошкоджені з 2022 по 2024 рік. 

У вересні стало відомо, що не всім компенсовують витрати, хто робить ремонт пошкодженого житла власним коштом.

Наприкінці вересня депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко заявляв, що влада досі не має чітких алгоритмів, як діяти для фінансування відновлення зруйнованого житла.

Київ ремонт обвалення опалення дрони будинок Солом'янський район
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації