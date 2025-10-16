Утечка химического вещества на Киевщине — разлилась азотная кислота

Утечка азотной кислоты на Киевщине. Фото: ГСЧС

На дороге в селе Росава Киевской области произошла утечка химического вещества. Из цистерны, которую перевозил грузовик, произошел разлив около 1 куб. м азотной кислоты.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины 16 октября.

"На автодороге в селе Росава, Обуховского района, произошел разлив около 1 куб. м азотной кислоты из цистерны. Спасатели ликвидировали утечку химического вещества", — говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели готовятся к ликвидации утечки химического вещества. Фото: ГСЧС

Ликвидация утечки химического вещества в Киевской области. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют разлив химического вещества. Фото: ГСЧС

Ликвидация разлива азотной кислоты в Киевской области. Фото: ГСЧС

Ликвидация утечки азотной кислоты в Киевской области. Фото: ГСЧС

Обнаружение утечки химического вещества. Фото: ГСЧС

Отмечается, что группа радиационно-химической и биологической защиты ГСЧС вместе с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования и специалистами ГУ "Киевский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины", оперативно локализовали ситуацию.

Спасатели перекачали кислоту в другую емкость, предотвратив дальнейшее распространение опасного вещества. Угрозы для населения нет.

