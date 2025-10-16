Видео
Дата публикации 16 октября 2025 18:00
обновлено: 18:00
Утечка химического вещества на Киевщине — разлилась азотная кислота
Утечка азотной кислоты на Киевщине. Фото: ГСЧС

На дороге в селе Росава Киевской области произошла утечка химического вещества. Из цистерны, которую перевозил грузовик, произошел разлив около 1 куб. м азотной кислоты.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины 16 октября.

Читайте также:

Утечка химического вещества на Киевщине

"На автодороге в селе Росава, Обуховского района, произошел разлив около 1 куб. м азотной кислоты из цистерны. Спасатели ликвидировали утечку химического вещества", — говорится в сообщении ГСЧС.

Витік хімічної речовини на Київщині
Спасатели готовятся к ликвидации утечки химического вещества. Фото: ГСЧС
Витік хімічної речовини на Київщині
Ликвидация утечки химического вещества в Киевской области. Фото: ГСЧС
Витік хімічної речовини на Київщині
Спасатели ликвидируют разлив химического вещества. Фото: ГСЧС
Витік хімічної речовини на Київщині
Ликвидация разлива азотной кислоты в Киевской области. Фото: ГСЧС
Витік хімічної речовини на Київщині
Ликвидация утечки азотной кислоты в Киевской области. Фото: ГСЧС
Витік хімічної речовини на Київщині
Обнаружение утечки химического вещества. Фото: ГСЧС

Отмечается, что группа радиационно-химической и биологической защиты ГСЧС вместе с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования и специалистами ГУ "Киевский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины", оперативно локализовали ситуацию.

Спасатели перекачали кислоту в другую емкость, предотвратив дальнейшее распространение опасного вещества. Угрозы для населения нет.

Напомним, в ДТЭК сообщили, что 16 октября в Киеве снова ввели аварийные отключения света. Фиксируется сложная ситуация в энергосистеме после российских обстрелов.

Также мы писали, что в Соломенском районе случился обвал дома. В июле он пострадал от атаки российских дронов.

ГСЧС Киевская область спасатели химическая угроза утечка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
