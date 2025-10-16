Утечка химического вещества на Киевщине — разлилась азотная кислота

На Киевщине произошла утечка химического вещества — детали
На дороге в селе Росава Киевской области произошла утечка химического вещества. Из цистерны, которую перевозил грузовик, произошел разлив около 1 куб. м азотной кислоты.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины 16 октября.
Утечка химического вещества на Киевщине
"На автодороге в селе Росава, Обуховского района, произошел разлив около 1 куб. м азотной кислоты из цистерны. Спасатели ликвидировали утечку химического вещества", — говорится в сообщении ГСЧС.
Отмечается, что группа радиационно-химической и биологической защиты ГСЧС вместе с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования и специалистами ГУ "Киевский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины", оперативно локализовали ситуацию.
Спасатели перекачали кислоту в другую емкость, предотвратив дальнейшее распространение опасного вещества. Угрозы для населения нет.
