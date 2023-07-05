На Київщині судитимуть педофіла за розбещення 6-річної дівчинки
Броварська окружна прокуратура Київської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка. Його підозрюють у розбещенні дитини (ч. 2 ст. 156 КК України).
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Розбещення 6-річної дівчинки
За даними слідства, чоловік проживав по сусідству з родиною потерпілої. Фігурант справи скористався відсутністю вдома матері та зайшов до будинку.
Чоловік вчинив розпусні дії стосовно дитини, після чого пішов додому.
Санкції статті передбачають обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Василькові (Київська область) знайшли повішеною 13-річну дівчинку. Лада Білоус вчинила самогубство, дитина була ученицею місцевої школи №2.