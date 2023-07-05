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На Київщині судитимуть педофіла за розбещення 6-річної дівчинки

5 липня 2023 15:50
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині судитимуть педофіла за розбещення 6-річної дівчинки
Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Броварська окружна прокуратура Київської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка. Його підозрюють у розбещенні дитини (ч. 2 ст. 156 КК України).

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Розбещення 6-річної дівчинки

За даними слідства, чоловік проживав по сусідству з родиною потерпілої. Фігурант справи скористався відсутністю вдома матері та зайшов до будинку.

Чоловік вчинив розпусні дії стосовно дитини, після чого пішов додому.

Санкції статті передбачають обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Василькові (Київська область) знайшли повішеною 13-річну дівчинку. Лада Білоус вчинила самогубство, дитина була ученицею місцевої школи №2.

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