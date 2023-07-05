В Киевской области будут судить педофила за развращение 6-летней девочки
Броварская окружная прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины. Его подозревают в развращении ребенка (ч. 2 ст. 156 УК Украины).
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
Развращение 6-летней девочки
По данным следствия, мужчина проживал по соседству с семьей потерпевшей. Фигурант дела воспользовался отсутствием дома матери и вошел в дом.
Мужчина совершил развратные действия в отношении ребенка, после чего ушел домой.
Санкции статьи предусматривают ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 3 лет.
Напомним, ранее мы писали, что в Василькове (Киевская область) нашли повешенной 13-летнюю девочку. Лада Билоус совершила самоубийство, ребенок был ученицей местной школы №2.