В Киевской области будут судить педофила за развращение 6-летней девочки

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Броварская окружная прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины. Его подозревают в развращении ребенка (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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По данным следствия, мужчина проживал по соседству с семьей потерпевшей. Фигурант дела воспользовался отсутствием дома матери и вошел в дом.

Мужчина совершил развратные действия в отношении ребенка, после чего ушел домой.

Санкции статьи предусматривают ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 3 лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Василькове (Киевская область) нашли повешенной 13-летнюю девочку. Лада Билоус совершила самоубийство, ребенок был ученицей местной школы №2.