Лада Білоус. Фото: соцмережі

Сьогодні, 3 липня, у Василькові (Київська область) знайшли повішеною 13-річну дівчинку. Лада Білоус вчинила самогубство, дитина була ученицею місцевої школи №2.

Про це повідомляє видання 44.ua.

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Зазначається, що напередодні жахливого інциденту школярка пішла на прогулянку з друзями. Увечері, а саме о 17:30, дівчинка попрощалася з однолітками біля кінотеатру "Дружба".

Після цього дитину вже ніхто не бачив.

На Київщині знайшли повішеною 13-річну дівчинку Ладу Білоус. Скриншот

Родичі відразу звернулись до поліції. Правоохоронці розпочали пошук дитини.

За даними слідства, сьогодні, 3 липня, о 06:38 тіло Лади знайшли. Дівчинка повісилась.

"Ладочку знайшли. На жаль, повісилась. Батькам повідомили. Сама. Є записки. Наш янгол", — йдеться в повідомленні.

Що саме стало причиною фатального рішення дитини, не розголошується.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві немає обмежень щодо використання укриттів. Бомбосховища та сховища в закладах освіти міста використовуються за призначенням.

Додамо, Київська міська прокуратура викрила групу осіб, які надавали послуги з анонімізації телефонних дзвінків з Росії до України. Їй інкримінують ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.