На Київщині судитимуть винуватця смертельної ДТП, в якій загинув підліток. Фото: Київська обласна прокуратура

Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 19-річного мешкання Київщини. Його підозрюють у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного спʼяніння та спричиненні смертельної ДТП.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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ДТП сталася 26 лютого 2023 року на автодорозі між селами Блідча та Леонівка Вишгородського району.

На Київщині судитимуть винуватця смертельної ДТП, в якій загинув підліток. Фото: Київська обласна прокуратура

За даними слідства, обвинувачений перебував у стані алкогольного спʼяніння. Чоловік не впорався з керуванням та виїхав у кювет. Авітвка врізалася в транспортний засіб та перекинулася.

На Київщині судитимуть винуватця смертельної ДТП, в якій загинув підліток. Фото: Київська обласна прокуратура

"Унаслідок ДТП 17-річний пасажир загинув на місці, другий — помер у лікарні. Ще 3 постраждалих отримали тілесні ушкодження. Вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою", — йдеться в повідомленні.

На Київщині судитимуть винуватця смертельної ДТП, в якій загинув підліток. Фото: Київська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше ми писали, що 4 липня на Великій Кільцевій дорозі сталася ДТП. Там легковик зіткнувся з фурою. За попередньою інформацією, без жертв.

Додамо, що на трасі Київ — Чоп зіткнулися автобус та ВАЗ. Відомо, що постраждало двоє дітей.

Також у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. На проспекті Любомира Гузара зіткнулися три автівки. В аварію потрапили легковики Skoda та Lexus, а також позашляховик Nissan. За інформацією ЗМІ, з місця події втекли ще три автівки, які стали учасниками дорожньо-транспортної пригоди.