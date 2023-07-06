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В Киевской области будут судить виновника смертельного ДТП, в котором погиб подросток

6 июля 2023 12:39
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области будут судить виновника смертельного ДТП, в котором погиб подросток
В Киевской области будут судить виновника смертельного ДТП, в котором погиб подросток. Фото: Киевская областная прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по поводу 19-летнего жительства Киевщины. Его подозревают в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и причинении смертельного ДТП.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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ДТП произошло 26 февраля 2023 на автодороге между селами Блидча и Леоновка Вышгородского района.

 

В Киевской области будут судить виновника смертельного ДТП, в котором погиб подросток. Фото: Киевская областная прокуратура

По данным следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не справился с управлением и уехал в кювет. Авитовка врезалась в транспортное средство и опрокинулась.

 

В Киевской области будут судить виновника смертельного ДТП, в котором погиб подросток. Фото: Киевская областная прокуратура

"В результате ДТП 17-летний пассажир погиб на месте, второй — умер в больнице. Еще 3 пострадавших получили телесные повреждения. Приговор суда обвиняемый будет ожидать под стражей", — говорится в сообщении.

 

В Киевской области будут судить виновника смертельного ДТП, в котором погиб подросток. Фото: Киевская областная прокуратура

Напомним, ранее мы писали, что 4 июля на Большой Кольцевой дороге произошло ДТП. Там легковушка столкнулась с фурой. По предварительной информации, без жертв.

Добавим, что на трассе Киев-Чоп столкнулись автобус и ВАЗ. Известно, что пострадали двое детей.

Также в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. На проспекте Любомира Гузара столкнулись три автомобиля. В аварию попали легковые автомобили Skoda и Lexus, а также внедорожник Nissan. По информации СМИ, с места происшествия скрылись еще три автомобиля, ставших участниками дорожно-транспортного происшествия.

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